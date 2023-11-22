  • Alwasat News
Atwasat

متحف دورسيه ينظم جولة غير مسبوقة للوحات الانطباعية في مختلف أنحاء فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:18 مساء
متحف دورسيه ينظم جولة غير مسبوقة للوحات الانطباعية في مختلف أنحاء فرنسا
صورة التقطت في 29 أكتوبر 2020 لمتحف دورسيه في باريس (أ ف ب)
alwasat radio

ينظِّم متحف «دورسيه» الذي يعد الأبرز عالميًا في مجال الأعمال الانطباعية، بمناسبة مرور 150 عامًا على ولادة هذه الحركة الفنية، جولة تشمل مختلف مناطق فرنسا لـ178 من روائعه الأربعمئة، قبل معرض في نهاية 2024 في واشنطن.

ويبدأ «طواف فرنسا الانطباعي» الذي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم في منتصف فبراير، وينتهي في آخر أغسطس بعد الألعاب الأولمبية، على ما أعلن رئيس المتحف كريستوف ليريبو ووزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه الثلاثاء، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتوزع اللوحات المشمولة على 34 متحفًا في 13 إقليمًا فرنسيًا. وتُعرض «طاولة المطبخ» لسيزان مثلاً في سان دوني دو لا ريونيون، و«الشرفة»، أحد أشهر أعمال إدوار مانيه، في بوردو، و«غداء على العشب» لكلود مونيه في بيزانسون (شرق فرنسا).

-متحف متروبوليتان نيويورك يستعرض ألف عام من التأثير البيزنطي على الفن الأفريقي المسيحي
-متحف «الفن المحظور» في برشلونة يعرض أعمالاً منعتها الرقابة

وتبدأ أنشطة الاحتفال بهذه الذكرى في 26 مارس في باريس من خلال معرض كبير ينظمه متحف «دورسيه» و«ناشونال غاليري أوف آرت» (واشنطن)، على أن يقام أيضًا في العاصمة الأميركية من 8 سبتمبر 2024 إلى 19 يناير 2025.

ويخصص هذا المعرض الذي يحمل عنوان «باريس 1874. اختراع الانطباعية» لنحو 130 لوحة تعود إلى سنة ولادة الانطباعية التي كسر من خلالها عدد من الفنانين القواعد المفروضة من الأكاديمية.

وتوفر تجربة الواقع الافتراضي الغامرة للجمهور فرصة التجول جنبًا إلى جنب مع مونيه أو رينوار في شوارع باريس وإلى جانب ضيوف المعرض الأول في 15أبريل 1874.

الانطباعية حركة فنية نشأت في فرنسا نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي حركة تستخدم ظلال مختلفة من الألوان وتقنيات الضوء التي ظلت شائعة طوال فترة الانطباعية. يعتمد هذا الأسلوب الفني على سلسلة من الأعمال التي أنشأها الفنانون الفرنسيون في الفترة من 1867 إلى 1886 ، والتي كان بها الكثير من أوجه التشابه مع بعضها البعض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس في مزاد بـ675 ألف دولار
بيع ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس في مزاد بـ675 ألف دولار
جيريمي آيرونز بطل مسلسل أوروبي مقتبس من «لو كونت دو مونت كريستو»
جيريمي آيرونز بطل مسلسل أوروبي مقتبس من «لو كونت دو مونت كريستو»
مشاركة إسبانية لافتة في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية بمصر
مشاركة إسبانية لافتة في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية ...
الشاعر حسن السوسي
الشاعر حسن السوسي
«بي بي سي» تستخرج من أرشيفها اسم بانكسي الأول
«بي بي سي» تستخرج من أرشيفها اسم بانكسي الأول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
استعدادات افتتاح المتحف الوطني الليبي
استعدادات افتتاح المتحف الوطني الليبي...
لوحات الشلحي خطوط بصرية توغل في خبايا الروح
لوحات الشلحي خطوط بصرية توغل في خبايا الروح...
المزيد
متحف دورسيه ينظم جولة غير مسبوقة للوحات الانطباعية في مختلف أنحاء فرنسا
متحف دورسيه ينظم جولة غير مسبوقة للوحات الانطباعية في مختلف ......
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
«بي بي سي» تستخرج من أرشيفها اسم بانكسي الأول
«بي بي سي» تستخرج من أرشيفها اسم بانكسي الأول...
الشاعر حسن السوسي
الشاعر حسن السوسي...
المزيد