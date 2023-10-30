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متحف «الفن المحظور» في برشلونة يعرض أعمالاً منعتها الرقابة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 03:33 مساء
متحف «الفن المحظور» في برشلونة يعرض أعمالاً منعتها الرقابة
عمل بعنوان «أولوايز فرانكو» للفنان الإسباني ميرينو في متحف «الفن المحظور» في برشلونة في 26 أكتوبر 2023, (أ ف ب)
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خصص متحف بعنوان «الفن المحظور» في برشلونة، لعرض أعمال رُفضت أو هوجمت أو أُزيلت من معارض، ومنها تمثال للرئيس العراقي الراحل صدام حسين مرتدياً ملابس داخلية ومقيّداً داخل حوض أسماك، أو عمل يُظهر رونالد ماكدونالد مصلوباً، أو رسوم أنجزها معتقلون في سجن غوانتانامو.

ويعرض المتحف الذي فتح أبوابه للعامّة الخميس، 42 عملاً فنياً خضع لشكل من أشكال الرقابة أو الرفض لأسباب مختلفة، اُختيرت من مجموعة تضمّ 200 عمل جمعها رجل الأعمال الإسباني تاتشو بينيه على مدى السنوات الخمس الفائتة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتُعرض الأعمال الفنية في طبقتين من مبنى يقع في وسط مدينة برشلونة في كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، ومنها أيضا أعمال لفرانسيسكو غويا وبيكاسو وآندي وارهول وآي ويوي، و تمثال للديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو موضوعاً داخل ثلاجة، أنجزه الفنان أوجينيو ميرينو، وأعمال تمثل رموزاً دينية في وضعيات وحالات خارجة عن المألوف.

أعمال فنية لها تاريخ
وأثارت أعمال فنية كثيرة تخطّت الخطوط الحمر جدلاً واسعاً، لكنّ مالكها يعتبر أن هذا المعيار ليس كافياً لعرضها في المتحف، ويقول بينيه في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لا نعرض في المتحف أعمالاً مثيرة للفضائح أو الجدل، بل تلك التي منعتها الرقابة أو تعرّضت للمهاجمة أو الحظر»، ويضيف «هذه الأعمال لها تاريخ، ومن دون هذا التاريخ ما كانت لتكون موجودة».

وبدأ رجل الأعمال، وهو أحد مؤسسي مجموعة «ميديابرو» السمعية البصرية، يجمع في العام 2018 هذه الأعمال الفنية من دون قصد، عندما اشترى عمل «سجناء سياسيون في إسبانيا المعاصرة» لسانتياغو سييرا. فبعد ساعات قليلة، سُحب هذا العمل من معرض آركو للفن المعاصر في مدريد، ويظهر العمل الذي أُعطي إلى متحف آخر وأثار جدلاً واسعاً، صوراً غير واضحة لـ24 شخصاً، أبرزهم انفصاليون كاتالونيون انتهكوا القانون.

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لكن ما دفع بينيه إلى جمع هذه الأعمال الفريدة من نوعها عالمياً وفقاً للمتحف، كان للفنانة الفرنسية الجزائرية زليخة بوعبد الله ويحمل عنوان «صمت أحمر وأزرق»، وكان ضمن معرض أقيم في كانون يناير 2015 في كليشي لا غارين بضواحي باريس، لكن الفنانة توقفت عن عرضه بعدما أثار غضب جمعية إسلامية محلية، ويحتل العمل وحده اليوم غرفة صغيرة في متحف «الفن المحظور» هذا.

المتحف مكان دائم للأعمال التي ترفضها الرقابة
ويقول بينيه وهو يقف على مقربة من رسم ذاتي للفنان الراحل تشاك كلوز الذي امتنع متحف «غاليري أوف آرت» في واشنطن الامتناع عن إقامة معرض له عام 2018 بعدما اتهمه عدد من النساء بالتحرش بهن جنسياً، إن «الفنان الذي لا يستطيع عرض أعماله لأن أحداً يمنعه هو فنان خاضع للرقابة، الأمر الذي سيكسبه دائماً مكاناً في هذا المتحف»، 

 لكن صاحب الأعمال لا يعتقد أن ثمة حرية أقل في الفن اليوم، ولا يخشى أن يتعرض متحفه لأعمال انتقامية بسبب محتواه، ويوضح أن «وجود مثل هذه الأعمال المختلفة جنباً إلى جنب يزيد من تسامح المشاهد، ويقلل من مستوى الضجة التي يثيرها العمل». 

لا يستطيع فابيان تايريث أن ينسى كيف أن لوحته «الثورة»، التي تمثّل الزعيم الثوري المكسيكي إيميليانو زاباتا عارياً على حصان، مرتدياً قبعة سومبريرو وردية ويبدو مخنثاً جداً، تسببت بضجة واسعة عندما عُرضت في قصر الفنون الجميلة في المكسيك.

ويعلّق فابيان تايريث وهو ينظر إلى لوحته التي وجدها في هذا المتحف «كانت لهذا العمل أهمية كبيرة في مسيرتي المهنية»، أما مونتسيرات إزكويردو (67 عاما) وهي واحدة من طلائع الزوار، فترى أن «من الجيد أيضا التمكّن من رؤية الممنوع».

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