منشآت عسكرية تتحول معارض فنية في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

تبرز الأعمال المعروضة في بينالي ماتسو الجمال الطبيعي لأرخبيل ماتسو الذي كان محطة عسكرية لتوليد الطاقة في تايوان، ثم أصبح على يد فنانين إلى تركيب فني هدفه التذكير بالقصف الصيني الذي أمطر هذا الأرخبيل الصغير في خمسينات القرن الماضي والذي لا يزال مهدداً بالغزو الصيني، مثل سائر أنحاء الجزيرة.

والأرخبيل هو سلسلة من الجزر الصخرية يقع على مسافة 20 دقيقة بالقارب من الساحل الشرقي للصين،وتقع هذه الجزر في شمال غرب مضيق تايوان مباشرة، وتشكل منطقة مساحتها 180 كيلومترا تفصل تايوان المتمتعة بحكم ذاتي عن البر الرئيسي للصين. وفقا لوكالة «فرانس برس».

ينتظم معرض «بلدك يحتاج إليك: المجد لـجون هون» أي «الروح العسكرية»، كجزء من بينالي ماتسو الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر الجاري.

اختار بعض الفنانين، مثل مصمم الإضاءة ليو بينغ-يي وشريكته آني تشو، استحضار تاريخ الصراع المسلح بين الصين وماتسو والأرخبيلات الصغيرة الأخرى في تايوان.

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وفي إطار البينالي، تشغل مقاطع صوتية قديمة في ملجأ فيما تعرض قاعة أداء عسكري سابقة أحرفاً صينية مقطعة ومجمعة مأخوذة من رسائل مرسلة إلى الجيش وسكان الجزر، كذلك، شُيد على الشاطئ هيكل سلكي على شكل حوت مصنوع من سفن قديمة استخدمت في ماتسو.

كان هذا الأرخبيل أحد المعاقل العسكرية الإستراتيجية لقوات الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني) بعد فرارهم من الصين في العام 1949 عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية، واليوم، معظم تلك المنشآت العسكرية مهجورة رغم ترميم بعض الأنفاق التي أصبحت مفتوحة للجمهور.

بسبب تعرّضهم للقصف، عزّز القوميون تحصينات ماتسو وبنوا أنفاقا تحت الأرض وملاجئ للاحتماء من الغارات الجوية فيما زُوّدت المواقع الساحلية منافذ ضيقة تسمح للجنود بإطلاق النار باتجاه البر الرئيسي.

وقال ليو الذي تعاون مع مصمم صوت لإنشاء هذا المعرض في قلب المحطة «أردنا استخدام الضوء لكي تتاح للزوار فرصة التعمق في الماضي حتى يتمكنوا من فهم أفضل لما كان يعيشه الجنود والمدنيون في الجزيرة في ذلك الوقت» متذكرا كيف قصفت الصين في العام 1954هذه الجزر بشكل متقطع، وكيف استمر الوضع على هذا النحو حتى العام 1979 عندما أقيمت علاقات دبلوماسية بين واشنطن وبكين.

من جزيرة على خط المواجهة إلى منتجع سياحي

وأضاف ليو «آمل في أن يتمكنوا من تخيل ما كان عليه ماتسو خلال الحرب».

قال وانغ تشونغ-مينغ، وهو مسؤول في الأرخبيل يعارض تصنيف موطنه على أنه «جزيرة في خط المواجهة»، إن «ماتسو اليوم منطقة ذات توجه سياحي».

ونظمت بكين التي تقول إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، مناورات عسكرية كبيرة حول الجزيرة العام الماضي، بما فيها واحدة في أبريل قامت خلالها طائرات وسفن حربية بمحاكاة عملية تطويق لتايوان.

بالنسبة إلى سكان ماتسو، وهو الأرخبيل التايواني الأقرب إلى الصين، غالباً ما تستمر الحياة بشكل طبيعي في مواجهة هذه المناورات العسكرية.

وأكد الفنان المحلي تشاو كاي-تشيه أنه «لا يخشى التهديدات اللفظية من الصين»، وقال مازحاً «تعالوا إذا كانت لديكم الشجاعة»، قبل أن يغيّر لهجته سريعاً ويضيف أنه إذا أرادت الصين أن تقوم بالغزو «لتفعل ذلك في مكان أبعد قليلا: هاجموا تايوان، لا تهاجموا ماتسو».

نريد السلام لا نريد الحرب

وروى تشاو (66 عاما) أن خلال نشأته في ماتسو في ظل الإدارة العسكرية، كانت هناك قيود كثيرة، مثل حظر التجول عند الساعة التاسعة مساء ومنع ارتياد شواطئ الجزيرة، وقال «نريد السلام لا نريد الحرب، وما يمكننا فعله هو تحويل ماتسو إلى جزيرة فنية"، معرباً عن أمله في أن يحضر هذا البينالي عدد كبير من السياح بعد ثلاث سنوات من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا.

من جهته قال وانغ «يجب الآن استئناف المفاوضات ببطء بشأن السياحة والتجارة. سياسيا، يجب أن نتبع تايوان، لكن اقتصاديا، يجب أن تدمج ماتسو مع البر الرئيسي».