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نهلة العربي توقع «جاري البحث» مع دار الفرجاني للنشر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 03:27 مساء
نهلة العربي توقع «جاري البحث» مع دار الفرجاني للنشر
غلاف الرواية الجديدة «جاري البحث» للكاتبة نهلة العربي. (فيسبوك)
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أعلنت الكاتبة والروائية الليبية نهلة العربي توقيعها عقد نشر روايتها الجديدة «جاري البحث» مع دار الفرجاني.

 جاء إعلان العربي عبر حسابها الشخصي على الـ«فيسبوك»، وتتناول الرواية حكاية شاب ليبي تحصّل على الجنسية المصرية، يعاني من عقدة نفسية تجعله في حالة بحث دائم عن الحب، كتعويض لأحداث مؤلمة حدثت في طفولته، وللمرأة التي يبحث عنها مواصفات خاصة، ويعتقد أن أي تصرف يخالف رؤيته وأحلامه هو فعل مؤذٍ له.

تخليص العالم من السيئات
ومن ثم يعتقد أنها ليست المرأة المناسبة، مما يدفعه للتخلص منها بالقتل، وهو بفعل القتل يعتقد أنه يسدي عملا جليلا للبشرية، بتخليصها من الشخصيات التي تبدو في نظره لا تستحق الحياة، مجرد خلل إنساني لا يريد أن يقع فيه الرجال الآخرون.

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يذكر أن آخر إصدارات الروائية نهلة العربي، كان رواية «أثر الغائبين» عن دار السراج، العام2023، سبقتها في العام 2012 رواية «الساحر» عن دار الرواد للنشر والتوزيع.

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