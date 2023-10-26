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إنجاز قاموس رسمي للغة السويدية استغرق إعداده 140 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 11:51 صباحا
إنجاز قاموس رسمي للغة السويدية استغرق إعداده 140 عاماً
مقر الأكاديمية السويدية في ستوكهولم في 8 أكتوبر 2020. (أ ف ب)
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أصبح للغة السويدية مرجعُها بعد طول انتظار، إذ أُنجز أخيراً قاموسها الرسمي، وأرسِل الجزء الأخير منه إلى المطابع الأسبوع الفائت بعدما استغرق العمل عليه 140 عاماً، على ما أعلن ناشره، أمس الأربعاء.

وتولّت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل المرموقة للآداب إعداد قاموس الأكاديمية السويدية، ويتألف من 33111 صفحة موزعة على 39 مجلّداً. حسب «فرانس برس».

وكان هذا العمل الطويل الأمد بدأ عام 1883، على ما أوضح كريستيان ماتسون الذي يرأس الفريق المسؤول عن كتابة القاموس لوكالة فرانس برس، الذي قال «لقد انتهينا الآن. على مر السنين، استعنّا بـ137 موظفاً بدوام كامل للعمل على هذا المشروع».

لم ينته عمل الفريق
لكن إنجاز القاموس لا يعني انتهاء عمل الفريق المولج به، إذ أن المجلدات التي تتضمن كلمات تبدأ بالأحرف الممتدة من «أ» إلى «ر» باتت قديمة جداً وتستلزم مراجعة.

فمثلاً، دخلت كلمة (allergi) أي «الحساسية» إلى اللغة السويدية في عشرينات القرن الفائت، لكنها غائبة عن مجلد الحرف «أ» كونه صدر عام 1893، بحسب ما شرح ماتسون.

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كذلك، سيضاف إلى القاموس خلال السنوات السبع المقبلة نحو عشرة آلاف مصطلح جديد من بينها مثلاً «دمية باربي» و«تطبيق» و«كمبيوتر».

ويعد قاموس الأكاديمية السويدية عملاً مرجعياً للغة السويدية منذ عام 1521، وهو متاح عبر الإنترنت وتتوافر منه 200 نسخة مطبوعة فقط، يستخدمها بشكل أساسي الباحثون واللغويون.

ويشار إلى أن الأكاديمية أيضا تنشر قاموساً للغة العاميّة.

أسس الملك غوستاف الثالث الأكاديمية في العام 1786 على صورة نظيرتها الفرنسية، وتهدف إلى تعزيز اللغة والأدب السويديين والعمل من أجل «نقاء» هذه اللغة وقوتها وعظمتها.

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