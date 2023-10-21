وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

القاهرة - بوابة الوسط

جرى وقف برنامج جون ستيوارت الذي يُعرض عبر منصة «أبل تي في +» بصورة مفاجئة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في قرار يعود إلى خلافات تحريرية بين الفكاهي والشركة الأميركية.

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن نجم البرامج الحوارية الأميركية جون ستيوارت، أبلغ فريق عمله الخميس بأنّ مسؤولين من شركة «أبل» أبدوا تحفظات في شأن محتوى الحلقات المقبلة من برنامج «ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت»، ولم تعلق شركة «أبل» الساخر السياسي على هذا الموضوع، حسب وكالة «فرانس برس».

وأحدث جون ستيوارت ثورة في مفهوم الفكاهة السياسية في الولايات المتحدة قبل أن يتوقف عن تقديم برنامجه «ذي دايلي شوو» في العام 2015. وأطلق برنامج «ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت» الذي يعرض نظرة أسبوعية ساخرة للأحداث الجارية، العام 2021 عبر «أبل تي في +».

رفض لموضوعات سيناقشها البرنامج

لكنّ «نيويورك تايمز» نقلت عن أحد المصادر أنّ مديري «أبل» لم يوافقوا على الموضوعات التي يعتزم ستيورات مناقشتها في حلقاته المقبلة، وخصوصاً ما يتعلّق منها بالصين.

وقام رئيس «أبل» تيم كوك أخيرا بزيارة مفاجئة إلى الصين، تحدّث خلالها عن علاقة تكامل بين شركته وبكين.

وتحدثت الجريدة الأميركية أيضاً عن خلاف حول موضوع الذكاء الصناعي.