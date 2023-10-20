شركات تسجيلات من بينها «يونيفرسال» تقاضي برنامج «أنثروبيك» للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

رفع عدد من شركات التسجيلات من بينها «يونيفرسال» دعاوى قضائية في الولايات المتحدة على شركة «أنثروبيك» (Anthropic) المتخصصة في الذكاء الصناعي لاستخدامها كلمات أغنيات محمية بحقوق الملكية الفكرية لتطوير منتجاتها.

تأتي الدعوى التي رُفعت، الأربعاء، أمام محكمة اتحادية في ولاية تينيسي عقب دعاوى مماثلة رفعها فنانون ضد شركات متخصصة في الذكاء الصناعي التوليدي لاستخدامها أعمالهم من دون موافقتهم، واطّلعت وكالة «فرانس برس» على الدعوة.

وأوضحت شركات التسجيلات أن أداة الذكاء الصناعي «كلود 2» من «أنثروبيك» تعطي إجابات تحتوي على «نصوص كاملة أو أجزاء كبيرة» من نصوص أغنيات على غرار «آي ويل سورفايف» لغلوريا غينور أو «هالو» لبيونسيه عندما يطرح مستخدم ما سؤالاً في شأن كلمات هذه الأعمال.

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كذلك اتهمت الشركات المدّعية برنامج الدردشة الآلي باستخدام محتوى محمي بحقوق المؤلف حتى عندما لا يتلقى طلباً محدداً لذلك، أو عندما تُطلب منه مثلاً كتابة أغنية عن موضوع معين أو بأسلوب فنان حقيقي.

واعتبروا أن شركة أنثروبيك «تستفيد بشكل كبير» من هذه الأعمال، مع أنها «لا تدفع أي مقابل للناشرين أو المؤلفين أو عدد لا يحصى من أصحاب حقوق الملكية الفكرية الذين تستخدم شركة أنثروبيك أعمالهم المحمية لتدريب أنظمتها القائمة على الذكاء الصناعي».

وتولى تأسيس هذه الشركة 2021 موظفون سابقون في «أوبن إيه آي» التي صممت برنامج «تشات جي بي تي»، ومن أبرز الجهات الممولة لها مجموعة «غوغل»، وتطوّر عدداً من المنتجات بالشراكة مع «أمازون».

مطالبة بتعويض 150 ألف دولار

ويطالب المدعون أمام هيئة محلفين بتعويض يصل إلى 150 ألف دولار عن كل أغنية تُستخدم من دون إذن أصحاب الحقوق، وهو ما قد يمثل في المجمل عشرات الملايين من الدولارات.

وسبق لمؤلف مسلسل «غايم أوف ثرونز» جورج آر آر مارتن وكتّاب آخرين أن ادّعوا على شركة «أوبن إيه آي» بتهمة استخدام أعمالهم في تدريب برنامج «تشات جي بي تي» من دون مراعاة حقوقهم في ملكيتها الفكرية.

وقُدّمت ضد «أوبن إيه آي» والشركات المنافسة لها دعاوى عدة أخرى من فنانين ومنظمات ومبرمجين.

وفي مطلع سبتمبر، أعلنت شركة «ميكروسوفت» أنها ستوفر حماية قانونية لزبائنها الذين تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق المؤلف في شأن محتويات أنشئت باستخدام أدواتها للذكاء الصناعي التوليدي.