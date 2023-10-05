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يون فوسه النرويجي الثاني الحائز نوبل للآداب 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 02:34 مساء
يون فوسه النرويجي الثاني الحائز نوبل للآداب 2023
الكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه الحائز نوبل للآداب 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت أكاديمية نوبل السويدية الخميس، فوز الكاتب النرويجي يون فوسه بجائزة الآداب للعام 2023، وذلك تكريمًا لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتًا لما لا يمكن البوح به، حسب ما جاء في حيثيات فوزه من لجنة الأكاديمية. 

ليتبوأ الرقم 120 في قائمة الأدباء الفائزين بفئة الآداب منذ منح جائزة نوبل الأولى العام 1901، كما أنه أصبح الفائز النرويجي الثاني بالجائزة بعد سيكريد اوندست التي حصلت على جائزة نوبل في الأدب العام 1928.

قال السكرتير الدائم للأكاديمية ماتس مالم إنه اتصل بفوس هاتفيّا لإبلاغه بالجائزة، وأنّ الكاتب كان يقود سيارته في الريف، ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

أهم الكُتّاب النرويجيين المعاصرين
ويُعتبر فوسه واحداً من أهم الكُتّاب النرويجيين المعاصرين، وواحد من أهم الكتاب في أوروبا المولود العام 1959، حيث نشأ فى مزرعة صغيرة بالنرويج، ودرس الأدب فى جامعة بيرجن، وأكمل دراسته فى أكاديمية الكتابة فى هوردالاند، وعمل بالصحافة.

 بدأ منذ ما يقرب من أربعين عامًا، نشرت رواية فوس الأولى «أحمر وأسود» العام 1983، ثم كتب عديد الروايات وقصائد الشعر والمقالات الأدبية والنقدية وأدب الأطفال وكتب أيضا للمسرح، صدرت له عن دار الكرمة المصرية روايتان: «صباح ومساء» و«ثلاثية»، وقد حصلت الأخيرة على جائزة «المجلس الاسكندنافي للآداب»، وهي أرفع جائزة للأدب الاسكندنافي، وتُمنح للروايات الصادرة في النرويج والسويد والدنمارك. 

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وقد كان أحد المرشحين النهائيين للعديد من الجوائز بما في ذلك القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام 2020.

وترجمت أعماله الحائزة على جوائز إلى أكثر من خمسين لغة، وجرى عرض مسرحياته أكثر من ألف مرة فى جميع أنحاء العالم.

كما أن له إسهامات في الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة النرويجية الجديدة، ومنها ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة النرويجية. 

منحته الدولة النرويجية فى العام 2011، إقامة مدى الحياة في «ذا جروتو» وتعني «الكهف» وهو المكان الفخرى المفضّل لفنانيه، ويقع فى أوسلو، بالقرب من القصر الملكى، 
 
تمتاز كتابة فوس بالمونولوج الداخلى، والأسلوب الموسيقى المثير للذكريات، وعلى الرغم من أنه أعرب فى كثير من الأحيان عن شكوكه بشأن المسرح، فقد كتب مسرحيته الأولى في العام 1992، ووصفها لاحقًاَ بأنها أعظم اكتشاف في حياته الكتابية وقد جرى عرضها فى المسرح الوطنى فى بيرجن العام 1994.

«شخص ما سيأتى فى نانتير»
قام المخرج الفرنسى كلود ريجى بإخراج فيلم «شخص ما سيأتى فى نانتير» عن مسرحية لفوس العام 1999، وفى العام التالى عرض سرح برلين الشهير مسرحية أخرى له فى مهرجان سالزبورج، وقد ساعد هذان الإنتاجان فى تمهيد الطريق لدراما فوس على الصعيد الدولى، حيث جرى تقديم مسرحيات في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى كتاباته 

يعد أكبر أعمال فوس حتى الآن «علم السبعينات» والذي بدأه خلال فترة استراحة من الكتابة المسرحية، وقد أطلق فوس على أسلوبه في كتابة علم دراسة السبعينات «النثر البطيء» وتتضمن آلياته: «أسلوب تغيير المستويات، والمشاهد، والانعكاسات، عكس الدراما سريعة الوتيرة» 

قالوا عن يون فوسه
وأشاد عديد الكتاب ووسائل الإعلام به فقالت جريدة «آيرش أكزامينر» الأيرلندية «يون فوسه هو من دون شك واحد من أهم الأصوات الأدبية في العالم»، كما قالت «أفتنبوستن» النرويجية عن أدبه «مكثف ومحموم، يكشف شيئًا فشيئًا عن العواقب التي تنتظر أولئك الذين يضحون بضمائرهم من أجل الحب». وأشادت الـ«لوموند» الفرنسية بفوسه قائلا «استكشاف لمناطق غامضة وخطيرة ومصيرية»، فيما وصفت كتاباته الـ«نيويورك تايمز» بقولها «كتاباته لها بساطة شعرية شرسة». 

ويُنتظر أن يتسلّم الفائز، إلى جانب خمسة فائزين آخرين بجوائز نوبل المختلفة لهذا العام، ميدالية وشهادة وجائزةً نقدية تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة، في حفلٍ يُقام في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل، في ذكرى رحيل ألفرد نوبل العام 1986.

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