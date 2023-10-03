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امرأة «شانيل» مشرقة ونابضة بالحياة خلال عرض أزياء في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 07:29 مساء
امرأة «شانيل» مشرقة ونابضة بالحياة خلال عرض أزياء في باريس
من عرض "شانيل" في باريس. (أ ف ب)
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بدت امرأة «شانيل»، بملابسها المشرقة والمطبّعة بنقشات الأزهار، تنبض ببهجة الحياة في عرض أزياء أقيم الثلاثاء في باريس واستلهم أجواءه من فيلا نواي في جنوب فرنسا، أحد المواقع المعروفة خلال حقبة «السنوات المجنونة» في البلاد والذي يحتفل هذا العام بعيده المئة.

وطغت ألوان الجنوب الفرنسي على مجموعة ملابس «شانيل» الجاهزة التي عُرضت في العاصمة ووصفتها المديرة الفنية لـ«شانيل» فيرجيني فيار في ملاحظات مكتوبة بأنها «قصيدة للحرية والحركة». وذكّر رئيس قسم الموضة في «شانيل» برونو بافلوفسكي بأن بين «شانيل» وفيلا نواي «قصة طويلة جدًا».

وفرة الأنماط الهندسية والمربعات والخطوط 
وتولى تصميم هذه الفيلا العام 1923 روبير ماليه ستيفنز للناشطين فنيًا شارل وماري لور دو نواي، وبات أحد أكثر المراكز الفنية تأثيرًا في عشرينيات القرن العشرين وألهم عظماء تلك الحقبة. وتميزت التشكيلة بوفرة الأنماط الهندسية والمربعات والخطوط ذات الألوان المشمسة. 

أما الأحذية فمسطحة، فيما تُرتدى فساتين السهرة السوداء مع أحذية زرقاء سماوية. وزُيّنت بدلات النيوبرين وفساتين الدانتيل والسراويل بأنماط الأزهار. وبدت البدلات مخففة، من دون وسادات أو بطانات للكتف. وتُرتدى السترات كالفساتين. أما السراويل القصيرة (شورت) فحضر بحجمين مختلفين، فمنها القصيرة أو المتوسط من فئة «برمودا».

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