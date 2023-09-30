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«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 03:57 مساء
«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن
فنانون يتدربون على عرض «ليس على صورتنا أبداً» بأسلحة مصهورة يجري تحويلها إلى أدوات موسيقية، في 9 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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نوعٌ جديد من العروض الملتزمة بقضايا مجتمعية شهدته واشنطن في الأيام الأخيرة، حيث يحيط الراقصون والموسيقيون الذين يعزفون على آلات غير تقليدية مصنوعة من الأسلحة النارية، بمغنّي الأوبرا في جو يطغى عليه الظلام.

لا توجد هنا أوركسترا سيمفونية، بل يجري تقطيع الأسلحة أمام أعيُن المتفرّجين بالمناشير خلال الفصل الأول، ثم يجتاحها لهيب مواقد اللحام والأفران المعدنية، ثم في الفصل الثالث والأخير من العرض الأوبرالي «نيفر إن آور إيمدج» الذي صمّمته الفنانة ستيفاني مرسيدس، تأتي النغمات مباشرة من الآلات المعدنية والصنوج وحتى الأجراس المنتجة من المسدسات أو البنادق الهجومية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ترتدي فرقة العرض ملابس سوداء، وتعزف الجزء الأخير من موسيقى الموت، إذ إنّه الصوت المرتبط بعالم العنف، قبل إظهار فرحة وحرية عالم خالٍ منه.

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توضح مغنية السوبرانو فيرو فوتي أثناء التدرّب على العرض في العاصمة الأميركية، أنّ «هذه البنادق التي تسبّبت بالكثير من الدمار والألم في مختلف أنحاء العالم وفي هذا البلد، تحوّلت إلى شيء جميل»، وتؤكد أن «كل واحد منا لديه قصة تتعلّق بالأسلحة النارية، وهو للأسف شيء حاضر للغاية»، وهي تقصد المطربين والراقصين والموسيقيين على المسرح

بدأت ستيفاني مرسيدس، وهي فنانة من أميركا اللاتينية تنتمي إلى مجتمع الميم، تقديم أعمالها بالبنادق بعد إطلاق النار في أورلاندو في العام 2016، والذي خلّف 49 قتيلاً في نادٍ للمثليين في المدينة الجنوبية الشرقية، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، بسبب كراهية المثليين، وتقول مرسيدس بعد سبع سنوات على المأساة «معظم الناس، وخصوصاً من مجتمع الكويريين أو المتحوّلين جنسياً أو غير الثنائيين، يعيشون في خوف يومي من الأسلحة»، مضيفة «إنه شيء يؤثر على حياتنا كلّها».

تحويل هذه الأشياء المرعبة إلى أعمال فنية
لذا، لمحاربة هذا العنف بطريقتها الخاصة، تسعى ستيفاني مرسيدس جاهدة لتحويل هذه الأشياء المرعبة إلى أعمال فنية، وهي تعرض عملية التحويل في هذه الأوبرا التي يؤدّيها فنانون من مجتمع الميم، وتقول «نحاول خلق مساحة للتنفيس، لطقوس يمكن للناس من خلالها الحزن.. والشعور بمتعة تدمير وتحويل هذه الأشياء العنيفة إلى شيء أكثر إنسانية».

تحت الأيدي الخبيرة لستيفاني مرسيدس، تذوَّب بنادق «آر-15» نصف الآلية التي تستخدم في العديد من عمليات إطلاق النار، والمسدسات القديمة، بسهولة.

يقول جورج جوردان، الذي جاء لحضور العرض العام الأول «لم أكن أعلم حتى أنه يمكنك إذابة مسدس»، ويضيف الرجل الخمسيني مبتسماً «إنّه أمر يمنح الأمل»، ويأمل في أنهم «إذا تمكّنوا من تغيير المعدن، فربما نتمكّن كمجتمع من تغيير الأشياء».

البعض لا يرضيه صهر البنادق
لكن هذا التحوّل لا يرضي الجميع، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تُسهم قضية الأسلحة النارية في تمزيق المجتمع، وتوضح مرسيدس أنها «تعرّضت لمضايقات كثيرة من اليمين المتطرف» على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضيف «كان الأمر واضحاً للغاية، ومتطرّفاً جداً، وعدوانياً للغاية».

وإذ تؤكد أنّها تتفهم رد الفعل هذا، تقول «أعتقد أنّ الناس خائفون بشدّة من فكرة صهر الأسلحة، لأنها مهمّة ورمزية لهويتهم الخاصة ولفكرة أنها نتاج هذا البلد».

ومع ذلك، تشير الفنانة إلى أنّه حتى المعدن ليس ثابتاً، وتضيف «تاريخيًا، جرى تحويل البنادق والمدافع إلى أجراس للكنائس» في أوقات السلم، وتأمل في أن يكون ذلك كافياً لإلهام التحوّلات الأخرى.

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