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إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 10:27 صباحا
إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
صور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) والداعية فتح الله غولن قرب الحدود السورية، 17 يناير 2014. (فرانس برس)
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ألغت السلطات التركية مهرجانا سينمائيا دوليا في أنطاليا جنوب البلاد، بعد جدل حول فيلم وثائقي عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016.

وقال المسؤول عن تنظيم مهرجان «ألتين بورتكال» عميد بلدية أنطاليا محيي الدين بوجيك، في مقطع فيديو نُشر على منصة «أكس»: «يجب أن أُبلغ بكل أسف جميع محبي السينما أننا ألغينا مهرجاننا، الذي كان من المقرر أن يُقام في الفترة من السابع إلى 14 أكتوبر، بسبب تطورات خارجية»، وفق وكالة «فرانس برس».

المرسوم
ويقع في قلب الجدل الفيلم الوثائقي «المرسوم»، الذي يحكي قصة طبيب ومعلم قُتلا خلال موجة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في العام 2016 ضدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وبعدما جرى قبول الفيلم في البداية، استُبعد الأسبوع الماضي من المنافسة، مما أثار غضب العديد من المخرجين الذين استنكروا الرقابة.

وأعلن جميع أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، في بيان، رفضهم النهج الذي يبحث عن عناصر جرمية في فيلم، ويسعى إلى تطبيع الرقابة، مهددين بالانسحاب إذا لم تجر إعادة قبول الفيلم.

بناء عليه، تراجع المهرجان خطوة إلى الوراء عبر إعادة قبول الفيلم في المنافسة. لكنه استبعده من جديد بعد استنكار وزارة الثقافة، التي سحبت أيضا دعمها للمهرجان، بحجة الدعاية للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.

حركة غولن
وقالت مخرجة الفيلم نجلا دميرجي إن الاتهامات بالإشادة بفيتو Feto (الاختصار الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن)، أو الإرهاب، مرفوضة.

ويعد مهرجان «ألتين بورتكال» (البرتقالة الذهبية)، الذي يجرى تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، والمعادل المحلي لمهرجان «كان» الفرنسي.

أعقبت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق في تركيا ليس ضد مؤيدين مفترضين لحركة غولن فقط، بل أيضا ضد معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحفيين.

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