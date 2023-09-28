«معلوف» أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف، اليوم الخميس، 28 سبتمبر 2023 أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، خلفًا لكارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي.

وحصل معلوف على 24 صوتاً مقابل ثمانية أصوات ذهبت لصديقه الكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان، ليصبح بذلك السكريتير الخالد الثالث والثلاثون للأكاديمية الفرنسية، وفقا لـ«مونت كارلو».

حائز جائزة غونكو

وأمين معلوف، حائز جائزة غونكور العام 1993 عن روايته «صخرة طانيوس»، وكان مرشحاً معلناً منذ فترة، وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المُستلهمة من الشرق، وركّز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات، فيما يُعدّ المرشح الأوفر حظاً لقيادة الأكاديمية.

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وتحظى شخصية معلوف بالإجماع، فهو منخرط جداً في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها العام 2011، وله أفضلية بأمور عدة أبرزها أنّ تبوؤه منصب أمين سرّ دائم للأكاديمية كان ليحظى بتقدير إيلين كارير دانكوس.

مهام الأمين الدائم للأكاديمية

والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير المؤسسة، وتتمثل مهام السكرتير الدائم المقبل في ضمان الاستدامة المالية للأكاديمية، وسعيه إلى استقطاب مرشحين ذوي قيمة كبيرة، وتضم الأكاديمية 40 مقعدا يشغل 28 منها رجال وسبع نساء، وخمسة شاغرة في انتظار الانتخابات.

ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصا منذ العام 1634.