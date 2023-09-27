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بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 06:15 مساء
بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية
أحد الممرات المكتشفة في مقبرة الملك ساحورع بأبي صير المصرية، في 26 سبتمبر 2023. (صفحة وزارة الآثار المصرية على فيسبوك)
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نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة من جامعة فورتسبورغ العاملة بمنطقة أبو صير، في الكشف لأول مرة عن سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع. 

وأكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا الكشف، حيث أنه يساهم في كشف النقاب عن فلسفة الهندسة المعمارية لهرم الملك ساحورع ثاني ملوك الأسرة الخامسة (2400 قبل الميلاد) وأول ملك يُدفن في أبوصير، وفقًأ للصفح الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف وزيري أنه سيجري إتاحة المخازن المكتشفة للدراسة المستقبلية فور انتهاء البعثة من أعمالها، وكذلك فتح الباب للزائرين من المصريين والأجانب.

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أما رئيس البعثة محمد إسماعيل فقال: إن «عدد المخازن المكتشفة نحو ثمانية مخازن»،وأكّد أن هذا الاكتشاف يساهم في فهم التصميم الداخلي لهرم الملك ساحورع بشكل كبير، ونجح فريق العمل في الكشف عن الأبعاد الأصلية والتصميم الأصلي للغرفة الأمامية لحجرة الدفن الخاصة بالملك ساحورع.

اكتشاف يرجع او ذكر له العام 1836
وأضاف إسماعيل أن البعثة نجحت أيضا في الكشف عن آثار ممر منخفض كان قد ذكرها المعماري الإنجليزي جون بيرينج والذي يعد من أوائل المستكشفين للتصميم الداخلي للهرم العام ٬1836 حيث ذكر أن هذا الممر كان مليئًا بالحطام والقمامة وأنه لم يكن قادرًا على الدخول نظرا للحالة الإنشائية المتهدمة للهرم. ومع ذلك، فقد اقترح أن هذا الممر المنخفض قد يؤدي إلى مجموعة من المخازن الخاصة بتخزين الأثاث الجنائزي.

وقد قامت البعثة المصرية الألمانية بتنظيف الممر باستخدام أحدث التقنيات، وأجرى الفريق المصري الألماني بالتعاون مسح للمناطق المكتشفة داخل الهرم، الأمر الذي سمح برسم خرائط شاملة لكل من المناطق الخارجية الشاسعة والممرات الضيقة والغرف بداخلها.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية الألمانية بدأت العمل بالموقع في العام 2019 من خلال مشروع الحفظ والترميم لهرم الملك ساحورع، بهدف حماية الاجزاء الداخلية من هرم ساحورع.

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