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اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 09:52 صباحا
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
شعار المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (أ ف ب)
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كشف المركز الوطني للبحث العلمي «CNRS» في فرنسا آثار مساكن دائمة هذا الصيف في الموقع الأثري من العصر الحجري في منطقة مستنقعات سان غون بشمال شرقي.

تعطي القرية المكتشفة صورة على قدر استثنائي من التكامل عن التنظيم الاجتماعي في تلك الحقبة من التاريخ، بعد 150 عاما على اكتشاف أولى الأدوات الحجرية في الموقع الأثري، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأوضح الباحث في المركز ريمي مارتينو الذي كان من حدد موقع القرية مع فريقه، «أنها آخر قطعة من الأحجية كانت تنقصنا».

وقال عالم الآثار إن الاكتشاف يشكل محطة هامة لفهم «التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي في العصر الحجري»، مشيرا إلى «عدم وجود مثيل» لهذه المجموعة المتكاملة في أوروبا.

ورصد علماء الآثار في منطقة مستنقعات سان غون حتى الآن 15 منجم صوان كبيرا موزعة على مساحة 450 هكتارا، و135 مدفنا جماعيا تحت الأرض.

وعثر الباحثون أيضا منذ اكتشاف أولى أدوات الصوان قبل قرن ونصف، على خمسة شواهد مقابر صخرية ضخمة وعشر كتل حجرية لصقل الفؤوس وحقول مزروعة عن طريق حرق الأراضي.

القرية تعود للعصر الحجري
وجرى اكتشاف هذه القرية الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث (بين 3500 و3000 قبل الميلاد) في وسط الصيف، حين رصدت حفرة لإقامة سور يعود إلى تلك الحقبة من التاريخ على مسافة عشرة كيلومترات إلى جنوبه.

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وكان السور يلتف حول تلة محيطا بمساحة تقدر في الوقت الحاضر بهكتار، بحسب التقديرات التي أنجزت أخيرا في المنطقة المستخدمة اليوم للزراعة، وبعد ذلك، جرى كشف مبنى أول على شكل قبة داخل السور وحفرة كبيرة للنفايات قطرها 20 مترا، إضافة إلى آبار في الخارج.

وكان سكان القرية مزارعين ومربي مواشٍ استقروا على مقربة من منبع ماء، فوق طبقة من المياه الجوفية. وأوضح مارتينو أن «الموقع كان منظما وفق هيكلية كاملة، نجد فيه أسس مجتمعنا»، بحسب الوكالة الفرنسية.

وجرت هذه الاكتشافات المتتالية في سياق برنامج أبحاث أطلقه المركز الوطني للبحث العلمي قبل عشرين عاما، وشارك خمسون شخصا بالإجمال في الحملة الأخيرة، بينهم باحثون في مختلف القطاعات من فرنسا والخارج، يساعدهم 20 «منقبا» معظمهم طلاب في علم الآثار.

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