اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

اكتشف علماء الفضاء في الولايات المتحدة نجما جديدا، أطلقوا عليه لقب «ذي الوجهين»، لأنه يتكون من وجهين مختلفين تماما، أحدهما يتكون بالكامل من الهيدروجين والآخر من الهيليوم.

وقد استخدم العلماء من مرصد «بالومار»، التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا قرب سان دييغو، أداة لمسح السماء، ووجدوا أن النجم هو الأول في سلسلة من النجوم القزمة البيضاء، حسب موقع «إيه بي سي 7» الأميركي.

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وأطلق العلماء اسم «يانوس» على النجم الجديد، نسبة إلى إله الانتقال الروماني ذي الوجهين. ويبعد النجم نحو 1300 سنة ضوئية عن الأرض، ويدور حول محوره كل 15 دقيقة.

وقالت باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا مؤلفة الدراسة الرئيسية، إيلاريا كايازو: «يتغير سطح النجم تماما من جانب إلى آخر. عندما أعرض الملاحظات على الناس يصابون بالذهول».