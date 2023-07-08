اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني ببلدية المعمورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء السبت، اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني بمنطقة قرقوزة في بلدية المعمورة.

ووردت معلومات إلى جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار تفيد بعثور أحد المواطنين علي موقع أثري أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة أرض يملكها ببلدية المعمورة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وانتقل أعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار رفقة خبيرين من الآثار لمعاينة المكان حيث تبين بعد الكشف أنه أثري ويعود للعهد الروماني. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بإيقاف المسح ووضع شريط عازل، وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

موقع أثري يعود للعهد الروماني جرى اكتشافه ببلدية المعمورة، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)