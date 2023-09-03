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اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:59 صباحا
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
أعمال التنقيب عن الآثار في موقع أثري بشمال البيرو كان مخصصاً لعبادة الأسلاف من حقبة حضارة واري، ويعود تاريخه إلى ما بين العامين 800 و1000 للميلاد. (أ ف ب)
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اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعاً أثرياً في شمال بيرو يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني، وكان مخصصاً لعبادة الأسلاف.

وقال عالم الآثار والأستاذ الجامعي الياباني شينيا واتانابي إلى وكالة «فرانس برس» السبت: «اكتشفنا موقعاً أثرياً من حقبة حضارة واري، ويعود تاريخه إلى ما بين العامين 800 و1000 للميلاد».

غرفتَا دفن تحت الأرض
اكتُشف الموقع الذي كان مخصصاً لعبادة الأسلاف في منطقة كاخاماركا الواقعة على بُعد نحو 900 كيلو متر إلى الشمال من العاصمة ليما. وأوضح «واتانابي» أن التنقيب كشف «غرفتَي دفن تحت الأرض، وحفراً كانت توضع فيها المومياوات والقرابين المقدمة للأسلاف».

واستُخرِج عدد من القرابين من داخل هاتين الغرفتين الكبيرتين، من بينها أصداف رخويات وشظايا من السيراميك. ووصف عالم الآثار الياباني هذا الاكتشاف بأنه «عظيم، لأن علماء الآثار كانوا يبحثون عن أدلة على حضارة واري».

وعُثر كذلك على زخارف أنثوية، وآلتَي نفخ موسيقيتين مصنوعتين من السيراميك، بالإضافة إلى «كيرو»، وهي حاوية صغيرة كانت تستخدم في الماضي خلال الاحتفالات. وأضاف «واتانابي»: «أفراد متنوعو الأصول كانوا يعيشون في المكان، وكان موقعاً احتفالياً مخصصاً لعبادة الأسلاف».

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الاكتشاف سيسهم في فهم الشعائر الحالية
أبرزت المسؤولة عن الثقافة في منطقة كاخاماركا، جوديث باديلا، أن هذه الاكتشافات تتيح «تكوين فكرة عن أسلوب الحياة والممارسات الشعائرية للمجتمعات القديمة التي عاشت على الأراضي البيروفية من أجل فهم الممارسات الحالية».

حضارة واري
شكّل هذا الاكتشاف الحديث ثمرة مشروع بحث أثري يستكشف مساحة واسعة تبلغ نحو 24 هكتاراً. وأفادت وزارة الثقافة البيروفية بأن الهدف من الحفريات هو فهم النظام الاجتماعي والسياسي لحضارة كاخاماركا (بين العامين 900 و1000 للميلاد)، وعلاقتها بحضارة واري التي كانت قائمة في شمال البيرو بين القرنين السابع والثالث عشر.

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