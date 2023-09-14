سيرك ألماني يستبدل الحيوانات المفترسة بـصور مجسمة

القاهرة - بوابة الوسط

يستبدل سريك رونكالي الألماني، الحيوانات المفترسة في عروضه بصور مجسمة، في تحدّ تقني يستهدف التوعية برعاية الحيوانات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وحسب «فرانس برس» يعد سيرك «رونكالي» الألماني رائدًا في التوعية برعاية الحيوانات والحفاظ على التنوع البيولوجي منذ عام 1991 .

وأصبح سيرك «رونكالي» أول سيرك في ألمانيا يستغني عن استخدام الحيوانات المفترسة في عروضه، آنذاك، قبل أن يقرر التخلّى تمامًا عن الحيوانات، عام 2018.

ونقلت فرانس برس عن مدير السيرك، باتريك فيلادلفيا، قوله إن « ظهور حيوانات فعلية على المسرح لم يعد مناسبًا في عصرنا؛ فمن ناحية لن تكون هناك مساحة كافية لإقامة حظائر لتركض الحيوانات فيها، ومن ناحية أخرى فإن صفة الترحال الملاصقة لعروض السيرك تصعّب يوميات الحيوانات وتهدد التنوع البيولوجي».

ويقول فيلادلفيا: بالنسبة إلى سيرك يدافع عن حماية الحيوانات، لم يعد استخدام الحيوانات على المسرح أمرًا منطقيًا.

وتقام عروض سيرك «رونكالي» من خيام جائلة مع قطار يعمل بمحرّك بخاري ويحيط بالمسرح، يسير على وقع أغنية صنداي مورنينغ للمغنية نيكو وفرقة ذي فيلفت أندرغراوند ثم تظهر صورة مجسمة لببغاء أخضر سرعان ما تُستبدل بفيل مع صغيره ثم بخيول تطارد هذين الحيوانين.

تحدّ تقني

وتمثل التقنية ثلاثية الأبعاد التي يستخدمها السيرك تحديًا تقنيًا، نظرًا لطبيعة الخيمة التي تستقبل العروض؛ فعادة ما يجلس المتفرجون في السيرك حول المسرح، على عكس العروض المسرحية التي يتمركز فيها الجمهور أمام العرض.

ويحضر أندرياس دومكيه ونجلاه العرض بحماسة حتى من دون وجود أفيال أو أسود حقيقية على المسرح.

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ويقول الطبيب البالغ 39 عامًا: من الجيد إقامة العرض من دون حيوانات، فالقائمون على السيرك يحاولون إضفاء شيء مميز للعروض.

ويؤثر سحر العرض حتى على كبار السن، على غرار ماتياس ومارينا مارتنز البالغين 63 عامًا واللذين يؤكدان أن العرض أرجع لهما ذكريات الطفولة.

ويؤكد ماثياس أنّ الألعاب البهلوانية كانت مذهلة، فيما تقول زوجته: من غير الضروري الاستعانة بالحيوانات في السيرك. يكفي أن نشاهدها في حدائق الحيوانات.