ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مركز وهبي البوري الثقافي في مدينة بنغازي، بعد غدٍ الثلاثاء، فعالية إحياء ذكرى مذبحة الجوازي.

وجّهت الدعوة «قافلة الوفاء» بقبيلة الجوازي في إعلان جاء فيه: «تتشرف قافلة الوفاء بقبيلة الجوازي بدعوتكم لحضور إحياء هذه الذكرى الأليمة، وذلك يوم الثلاثاء، بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي».

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