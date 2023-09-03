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ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 08:03 مساء
ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي
جانب من إحياء ذكرى «مذبحة الجوازي» العام الماضي 2022 (أرشيفية: الإنترنت)
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يشهد مركز وهبي البوري الثقافي في مدينة بنغازي، بعد غدٍ الثلاثاء، فعالية إحياء ذكرى مذبحة الجوازي.

وجّهت الدعوة «قافلة الوفاء» بقبيلة الجوازي في إعلان جاء فيه: «تتشرف قافلة الوفاء بقبيلة الجوازي بدعوتكم لحضور إحياء هذه الذكرى الأليمة، وذلك يوم الثلاثاء، بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي».

- قبيلة الجوازي تحيي ذكرى مذبحة قصر الحامية

عشرة آلاف فرد من قبيلة واحدة
يُذكر أن مذبحة الجوازي هي تسمية تُطلق على واقعة إعدام شيوخ قبيلة الجوازي في ولاية برقة شرق بنغازي، على يد جنود الوالي العثماني يوسف القرمانلي، في العام 1816، وقُتل فيها أكثر من عشرة آلاف فرد من القبيلة.

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