المركز الليبي للمحفوظات ينظم محاضرات حول استخدام الأرشيفات العربية الرائدة للتكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، مجموعة محاضرات تتناول تجارب بعض الأرشيفات العربية الرائدة في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تنظيم المواد، تحت عنوان «صون وإتاحة – صعوبات وعراقيل»، حسب صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وذكرت الصفحة أن هذه المحاضرات تبدأ من يوم غدٍ الأحد، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وتأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة اليونيسكو.

- الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)

- «تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات

ويتضمن برنامج المحاضرات:

يوم 27 أغسطس 2023: عرض تجربة الأرشيف السعودي.

يوم 28 أغسطس 2023: عرض تجربة الأرشيف العماني.

يوم 29 أغسطس 2023: عرض تجربة الأرشيف الجزائري.

يوم 30 أغسطس 2023: عرض تجربة الأرشيف التونسي.

تقام المحاضرات بقاعة المجاهد، بالمركز، بمدينة طرابلس، من الـ10:00 صباحاً وحتى الـ12:00 ظهراً.