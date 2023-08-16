56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أمس الثلاثاء الدورة الرابعة من «مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم»، بمشاركة 56 عملًا من 19 دولة تتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

هذا الحدث الذي يستمر حتى 22 أغسطس الجاري، يركّز على «الإنجازات الأولى في مجال الأفلام من حول العالم»، خصوصاً «من المنطقة العربية»، بالإضافة إلى «العروض السينمائية التي تسلط الضوء على أصالة وقوة الشكل في استخدام الفيلم كأداة»، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان الذي يشارك فيه 120 ضيفًا أجنبيًا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت مؤسسة المهرجان ورئيسته الأميرة ريم علي عقيلة الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، خلال حفلة الافتتاح مساء الثلاثاء «كلما تطورت السينما العربية وانتشرت في العالم، زاد عدد الذين يعرفون همومنا وهواجسنا وأفراحنا واهتماماتنا ويشاركوننا فيها». وأضافت «في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي -أول فيلم، نتطلع الى سماع الأصوات الجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود المقبلة».

وستختار لجان تحكيم دولية في المهرجان أفضل فيلم عربي روائي طويل، وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وأفضل فيلم عربي قصير. كما سيختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرج في عمله الأول.

من يفوز بمنحوتات «السوسنة السوداء»؟

ويحصل الفائزون على منحوتات «السوسنة السوداء»، الزهرة الوطنية للأردن، من تصميم الفنان الأردني الراحل مهنا الدرة مصنوعة من البرونز. وبموازاة عروض الأفلام، ستنظم ورشات عمل وندوات وثلاث منصات تسويق لدعم مشاريع أفلام قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وافتتح المهرجان الثلاثاء بعرض فيلم «أسبوع غزاوي» للمخرج الفلسطيني باسل خليل، وهو عمل مشترك فلسطيني-بريطاني تتمحور قصته حول انتشار وباء في وسط إسرائيل يجعل من قطاع غزة ملاذًا آمنًا، فيما يحاول فلسطيني تهريب شخصين يحملان الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية إلى خارج إسرائيل ما يعرّضه لمشاكل عدة.

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وستُعرض خلال المهرجان سبعة أفلام طويلة عربية ذات إنتاج فرنسي مشترك، منها فيلم «عَلَم» الروائي (فلسطيني- فرنسي- سعودي- قطري) للمخرج الفلسطيني فراس خوري، وفيلم «ملكات» الروائي (مغربي -فرنسي) للمخرجة المغربية ياسمين بنكيران. ومعظم الأفلام المشاركة في المهرجان تُعرض لأول مرة في الأردن، وبعضها يُقدّم في عرض عالمي أول.