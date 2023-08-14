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«جحر الفئران» يشهد عرضه العالمي الثاني بمهرجان عمان الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 09:09 مساء
«جحر الفئران» يشهد عرضه العالمي الثاني بمهرجان عمان الدولي
إعلان دعائي للفيلم الروائي «جحر الفئران» للمخرج المصري، محمد السمان (أرشيفية)
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يشهد الفيلم الروائي «جحر الفئران» للمخرج المصري، محمد السمان، عرضًا عالميًّا للمرة الثانية، خلال النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، الذي تستمر فعالياته بدءًا من غد الثلاثاء حتى 22 أغسطس الجاري.

ويُعرض «جحر الفئران»، يوم الأربعاء 16 أغسطس، في تمام الساعة 8 مساءً في تاج سينما 4 وهو أحد عروض السجادة الحمراء، بمهرجان عمان الدولي، على أن يُعاد عرضه يوم الأحد 20 أغسطس الساعة 10 مساءً في تاج سينما 3، بحضور مخرجه، الذي سيحضر حلقة نقاشية ستعقب العرض.
وشهد «جحر الفئران» عرضه العالمي الأول، في النسخة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مارس الماضي.

أحداث الفيلم تدور حول معاناة فتاة فقيرة

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد ومكان واحد، فتاة فقيرة تدعى خلود، الفتاة تعمل بمكتب للتبرعات الخيرية، تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.
والفيلم من بطولة رنا خطاب، ومحمد يوركا، وكمال الإسناوي، وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم «أرضيون» عام 2022.

تحديات وصعوبات واجهت تنفيذ الفيلم
وقال السمان، في تصريحات متلفزة، إنه استغرق عامين لتطوير فكرة السيناريو، ثم كتبه في ثلاثة شهور، لافتًا إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ الفيلم وأبرزها البحث عن لوكيشن واقعي يتحمل أحداثه ويخدم قصته.
وتم تناول رحلة اختيار بطلة الفيلم قائلًا: «عندما تصنع فيلمًا روائيًّا طويلًا يعتمد على ممثل واحد طوال الأحداث عليك أن تختاره بعناية، لأن الممثل في تلك الحالة سيعبر بالفيلم إلى بر الأمان، أو سنفقد مجهودنا جميعًا إن لم يوفق في أداء الشخصية». مضيفًا «اختيارى للفنانة رنا خطاب، ناتج عن ثقتي في موهبتها الكبيرة، رنا تجيد قراءة السيناريو بعمق، وترى أبعاد الشخصية بكل تفاصيلها، وتبدأ في تجسيد ذلك بواقعية نبحث عنها دائمًا، ورأي الجمهور كان حاضرًا بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان أسوان والإشادة بموهبتها الكبيرة».
ومحمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حصل بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها «بيت الرماية» و«حدث بالفعل» و«ظل نور». عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التليفزيونية. صدرت روايته الأولى «عريس الغفلة» عام 2019، ثم رواية «ريموندا» عام 2021.

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