«جحر الفئران» يشهد عرضه العالمي الثاني بمهرجان عمان الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد الفيلم الروائي «جحر الفئران» للمخرج المصري، محمد السمان، عرضًا عالميًّا للمرة الثانية، خلال النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، الذي تستمر فعالياته بدءًا من غد الثلاثاء حتى 22 أغسطس الجاري.

ويُعرض «جحر الفئران»، يوم الأربعاء 16 أغسطس، في تمام الساعة 8 مساءً في تاج سينما 4 وهو أحد عروض السجادة الحمراء، بمهرجان عمان الدولي، على أن يُعاد عرضه يوم الأحد 20 أغسطس الساعة 10 مساءً في تاج سينما 3، بحضور مخرجه، الذي سيحضر حلقة نقاشية ستعقب العرض.

وشهد «جحر الفئران» عرضه العالمي الأول، في النسخة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مارس الماضي.

أحداث الفيلم تدور حول معاناة فتاة فقيرة



وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد ومكان واحد، فتاة فقيرة تدعى خلود، الفتاة تعمل بمكتب للتبرعات الخيرية، تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.

والفيلم من بطولة رنا خطاب، ومحمد يوركا، وكمال الإسناوي، وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم «أرضيون» عام 2022.