  • Alwasat News
Atwasat

حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:33 صباحا
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
المخرج الإيراني سعيد روستايي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني الشهير سعيد روستايي ستة أشهر بسبب عرض فيلمه «إخوة ليلى» في مهرجان كان السينمائي خلال العام 2022، وهو فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.

ومنعت السلطات عرض الفيلم في إيران منذ صدوره العام الماضي بزعم أنه «خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن في مهرجاني كان وميونيخ»، وأوردت جريدة «اعتماد» الإصلاحية على موقعها الإلكتروني أن «المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس المخرج والمنتج جواد نوروز بيكي ستة أشهر»، حسب وكالة «فرانس برس».

المخرج متهم بالدعاية ضد «النظام الإسلامي»
ودانتهما المحكمة بـ«المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي» في إيران، وقررت أن يقضي السينمائيان 5% فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع «تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات».

-لا كرامة لـ«جليلي» في وطنه.. مأساة مخرج إيراني
- منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب
مخرج إيراني مهدد بالسجن لاتهامه بتهديد الأمن القومي

وأضافت الجريدة «خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتصلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما».

سعيد روستايي (34 عاما) ذاع صيته خصوصا بعدما أخرج في العام 2021 «قانون طهران»، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.

ونال روستايي عن فيلمه «إخوة ليلى» جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي
«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي
الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي
الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي...
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
المزيد
56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي
56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي...
«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل
«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل...
بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان
بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان...
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»...
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي...
المزيد