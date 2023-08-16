سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

القاهرة - بوابة الوسط

سحبت الجزائر فيلم «باربي» من دور السينما المحلية لتعارضه مع الأخلاق، بعدما استمر عرضه أسابيع في الصالات الجزائرية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الفيلم سُحب من صالات السينما في البلاد بتهمة المساس بالأخلاق. وعدل مشغلو الصالات السينمائية الأحد برامج عروضهم مع إزالة الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دون تعليل هذه الخطوة بحسب وكالة «فرانس برس».

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كما أعلنت الشركة المسؤولة عن توزيع «باربي» في الجزائر إلغاء عرض الفيلم الذي طُرح في يوليو في الصالات الجزائرية، من دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح موقع TSA الإخباري أن الجزائر وصلها في نهاية المطاف الجدل حول «باربي» بسبب مشاهد مخصصة لجمهور بالغ، وتلميحات إلى المثلية الجنسية تضمنها الفيلم الذي سُحب سرا من دور السينما.

بعد قرابة 48 ساعة من سحب الفيلم من الصالات، لا تزال وزارة الثقافة الجزائرية، التي عادة ما تعلن حظر الأفلام مع تحديد الأسباب، صامتة بشأن الموضوع.

سحب الفيلم في الكويت

الخميس الماضي، حظرت الكويت الفيلم لأنه يخدش الآداب العامة وفي اليوم السابق، طلب وزير الثقافة اللبناني منع عرض «باربي» في صالات لبنان بتهمة الترويج للمثلية، على وقع تزايد الخطاب المناهض لمجتمع المثليين في بلد يُنظر إليه على أنه من الأكثر ليبرالية في العالم العربي.

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ولم يُطرح «باربي» في صالات قطر التي لم تصدر بعد أي إعلان رسمي عن هذا الموضوع، فيما انطلق عرضه في بلدان عربية أخرى بينها السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالا كبيرا.

«باربي» يتصدر شبك التذاكر في أميركا

بعد مرور شهر تقريبا على طرحه، لا يزال فيلم «باربي» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد تجاوزت إيراداته المليار دولار حول العالم.

واستحال الفيلم ظاهرة ثقافية حقيقية، إذ اجتاح اللون الوردي العالم، مع ملابس وإكسسوارات مختلفة من وحي عالم «باربي».