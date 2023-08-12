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قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 11:10 صباحا
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
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تشتهر ليبيا بالعديد من المعالم الأثرية والتصاميم المعمارية العريقة، ومن أبرزها المتحف الوطني الذي يترقب الليبيون افتتاحه، بعد إجراء التحديثات اللازمة وأعمال الصيانة والترميم.

وانطلقت أعمال الصيانة بالمتحف الوطني بطرابلس نهاية شهر مارس الماضي.

يذكر أن المتحف بُنى عام 1919، وجرى افتتاحه رسمياً لأول مرة العام 1988، وهو أول متحف للآثار جرى انشاؤه في طرابلس، ويقع المتحف داخل قلعة السراي الحمراء، وهو مكون من أربعة طوابق. بحسب صفحة المتحف على «فيسبوك».

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كنوز أثرية وفنية من مختلف المدن الليبية
 ويحتوي المتحف على مجموعة مهمة من الكنوز والفنون، والتراث الأثري الفينيقي واليوناني والروماني والإسلامي وكذلك العصر الحديث. ويتكون من 48 قاعة مخصصة لعرض محتوياته، تحتوي على آثار جُمعت من كل أنحاء المدن الليبية، مما يجعل الزائر أمام بانوراما مرئية لكل الحضارات في مكان واحد. 

لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
لقطة مثبتة من فيديو أثناء عمليات الصيانة للمتحف الوطني الليبي (صفحة المتحف على فيسبوك)
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