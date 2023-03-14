لجنة حكومية تناقش خطة لتفعيل وافتتاح المتحف الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بحضور مدير مصلحة الآثار ووكيل وزارة السياحة وعميد كلية الآثار والسياحة بجامعة المرقب ومدير المتحف الوطني.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش خطة تفعيل وافتتاح المتحف، وتنظيم ورشة عمل مع خبراء دوليين ومحليين بمشاركة أساتذة وطلبة كليات الآثار، وتطوير تقنيات نظام العرض داخل قاعات المتحف، ومراجعة وتحسين مراحل العرض التاريخي.

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وشُكِّلت اللجنة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة أعمال الصيانة والترميم للمتحف الوطني الليبي، والعمل على تذليل الصعوبات لاستكمالها، والإشراف على افتتاحه ووضع البرامج المختلفة لتفعيله.

ووجَّه الدبيبة خلال زيارته إلى مقر مصلحة الآثار في طرابلس، يوم 27 فبراير الماضي، بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني في العاصمة طرابلس بشكل يليق به، وذلك بعد اطلاعه على أوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.