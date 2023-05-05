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لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني تعرض المخططات النهائية للتطوير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 10:30 مساء
لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني تعرض المخططات النهائية للتطوير
الاجتماع الثالث للجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني. (حكومتنا)
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عرضت لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني، خلال اجتماعها الثالث، المخططات النهائية لتطوير المتحف، واستخدام تقنيات العرض الحديثة واعتمادها، وخطة تدريب العاملين لرفع جهوزيتهم لافتتاح المتحف، وفق منصة «حكومتنا».

وعُقد الاجتماع الثالث للجنة بحضور رئيس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير عام مصلحة الآثار محمد فرج، ومديرة المتحف الوطني فتحية عبدالله، والمهندسين عدلي العكاري وهادية قانة.

مهام لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني
وذكرت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رقم (117) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

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وحدد القرار مهام اللجنة، ومنها متابعة أعمال الصيانة والترميم للمتحف الوطني الليبي، والعمل على تذليل الصعوبات لاستكمالها، والإشراف على افتتاحه ووضع البرامج المختلفة لتفعيله.

وفي مارس الماضي، نظّمت اللجنة المكلفة بالإشراف على إعادة تشغيل المتحف الوطني في طرابلس، ورشة عمل حول خطتها، لمناقشة إعادة تصميم قاعة الفهرسة بشكل حديث، من حيث الإضاءة وتقنيات العرض والموسيقى ضمن عدد من القاعات الرئيسية، وتطوير جناحي جهاد الليبيين والتاريخ السياسي الليبي.

مشاركة فرنسية وتونسية
وشارك في الورشة خبير بالبعثة الثقافية الفرنسية مختص بالآثار ورئيس ديوان الثقافة بتونس، ورئيس مصلحة الآثار، ورئيس الهيئة العامة للثقافة والفنون، وعدد من الخبراء والمهتمين الليبيين.

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