خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خطابًا إلى رئيس مصلحة الآثار للقيام بأعمال صيانة للمتحف الوطني في طرابلس، والعمل على إعادة افتتاحه خلال شهر واحد.

وأشار الخطاب الصادر اليوم الإثنين إلى زيارة الدبيبة إلى مصلحة الآثار اليوم، والتي تفقّد فيها وضع المتحف الوطني، للوقوف على عقبات إعادة افتتاحه. كما اطّلع على الخطة التطويرية التي أعدتها مصلحة الآثار لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

وشدد الخطاب على ضرروة التنسيق مع شركة الخدمات العامة طرابلس للقيام بأعمال الصيانة الخفيفة للمتحف والعمل على إعادة افتتاحه خلال شهر.

- السفير الفرنسي يبحث مشاريع التعاون مع ليبيا في مجال الآثار

- افتتاح عدد من مباني المدينة القديمة في طرابلس بعد صيانتها

- السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي

افتتاح مبان سياحية في المدينة القديمة بطرابلس

والسبت الماضي، شارك مسؤولون من حكومة الدبيبة في افتتاح عدد من المباني السياحية في المدينة القديمة بطرابلس، ومنها ميدان السيدة مريم، وبنك «دي روما»، والمكتبة القديمة، ودار كريستا.

المباني جرت صيانتها من قِبل جهاز تطوير المدينة القديمة، فيما حضر الافتتاح لرئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج، ومجلس إدارة جهاز المدينة القديمة، وعدد من المهتمين بتطوير المدينة القديمة وتوثيق تاريخها، وعدد من الأهالي.