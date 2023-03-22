بمشاركة فرنسية.. ورشة عمل حول خطة تشغيل المتحف الوطني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت اللجنة المكلفة بالإشراف على إعادة تشغيل المتحف الوطني في طرابلس، ورشة عمل حول خطتها، بحضور رئيس اللجنة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي.

وتناولت الورشة إعادة تصميم قاعة الفهرسة بشكل حديث، من حيث الإضاءة وتقنيات العرض والموسيقى ضمن عدد من القاعات الرئيسية، وتطوير جناحي جهاد الليبيين والتاريخ السياسي الليبي، حسب بيان على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مشاركة فرنسية وتونسية

وشارك في الورشة خبير بالبعثة الثقافية الفرنسية مختص بالآثار ورئيس ديوان الثقافة بتونس، ورئيس مصلحة الآثار، ورئيس الهيئة العامة للثقافة والفنون، وعدد من الخبراء والمهتمين الليبيين.

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وقدم عميد كلية الآثار بجامعة المرقب وعضو اللجنة رفقة عدد من أعضاء هيئة التدريس، أوراقا علمية حول إعداد العروض داخل المتاحف، ومقترحات تطويرية للمتحف الوطني، كما تناولت الورشة إعداد برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين، وتطوير القسم التسويقي بالإدارة.

يشار إلى أن شركة «آرتك» للحلول التقنية قدمت مقترحا لبعض التصميمات للأجنحة المستحدثة في المتحف، وفقا للرؤية الجديدة التي قدمتها اللجنة.