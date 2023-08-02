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مشكلة الهجرة غير الشرعية في ندوة بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 10:22 صباحا
مشكلة الهجرة غير الشرعية في ندوة بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة
إعلان ندوة ينظمها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة. (فيسبوك)
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ينظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، 12 أغسطس الجاري، ندوة تسلط الضوء على مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. 

تحمل الندوة عنوان «المهاجرون بين المعاناة الإنسانية والتداعيات الأمنيّة»، وستستضيف د. ريم رجب البركي، الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة الحاصلة على درجة الدكتوراه في دراسات الهجرة من جامعة بيروجيا إيطاليا.

تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا
وتفاقمت مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد العام 2011، إذ إنها تعد محطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.

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 وحسب تصريحات إلى جريدة «الوسط» منتصف الشهر الماضي، أعلن رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي أن الجهاز استطاع ترحيل نحو 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية، ولا تزال الجهود مستمرة

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