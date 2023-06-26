ندوة عالمية عن الإفلات من العقاب والانتخابات في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بالتعاون مع منظمة «Karama» وبمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين البارزين، اليوم الإثنين، ندوة عالمية لإحياء ذكرى الناشطة الحقوقية والسياسية والمحامية الراحلة سلوى بوقعيقيص التي اغتيلت في 25 يونيو 2014.

ويناقش المشاركون في الندوة العالمية «أسباب فشل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وإقامة انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، والتي من دونها لا يمكن تحقيق استقرار البلاد»، بحسب ما نشره منبر المرأة الليبية عبر صفحته على «فيسبوك»⁩.

ستكون الندوة باللغة العربية، مع ترجمة فورية بالإنجليزية، وتنطلق الندوة عند الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، والمشاركة فيها مفتوحة عبر الضغط هنا.

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واغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

وستبث قناة «الوسط» (WTV) في قوت لاحق اليوم تسجيلاً للندوة عند الساعة 11 مساء بتوقيت ليبيا، ويُعاد في اليوم التالي.

ملصق إعلان الندوة العالمية لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال سلوى بوقعيقيص. (منبر المرأة الليبية من أجل السلام)