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رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 06:25 مساء
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
الشاعر المصري الراحل شوقي حجاب (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي اليوم الأربعاء الشاعر المصري شوقي حجاب، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 77 عامًا.

بدورها، نعته نقابة المهن السينمائية وكتبت عبر «فيسبوك»: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان».

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كما قالت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، إن الشاعر شوقي حجاب، الذي توفي اليوم، كان شاعراً ملهماً وكاتباً متخصصاً وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات.

وأضافت أن الراحل أحد رموز الإبداع ورحل تاركاً تاريخاً من الشعر الغنائي، الذي خلّد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

ولد شوقي حجاب في محافظة الدقهلية عام 1946، وتعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقاً للقراءة، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

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