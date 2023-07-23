  • Alwasat News
Atwasat

مسلسل «فيوتشوراما» يعود عبر منصة «ديزني»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:45 مساء
مسلسل «فيوتشوراما» يعود عبر منصة «ديزني»
شعار ديزني بلاس (أ ف ب)
alwasat radio

يعود الإثنين عبر منصة «ديزني +» مسلسل «فيوتشوراما» الذي تولى تأليفه «مات غرينينغ» مُبتكر مسلسل «ذي سمبسنز» الشهير، بعد وقف عرضه لعشر سنوات، في مرحلة تشهد فيها المنصات الرقمية نجاحات مرتبطة بأفلام ومسلسلات التحريك المخصصة للبالغين.

ويتناول «فيوتشوراما»، الذي يحمل رسائل فكاهية لاذعة وأطلق سنة 1999، مغامرات شخصية «فراي» الذي يتولى توصيل طلبيات البيتزا في نيويورك وتعرّض لعملية تجميد ليلة رأس السنة العام 2000 ليستيقظ بعد ألف عام من الزمن الذي كان يعيش فيه، في عالم تقطنه روبوتات وكائنات فضائية مع السخرية من الإخفاقات التي حصلت في القرن الحادي والعشرين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي الحلقات العشر الجديدة التي ستُعرض بشكل أسبوعي، يواجه «فراي» و«ليلا» و«بيندر» ومختلف شخصيات المسلسل جائحةً وسلبيات ما يُعرف بالـ«بينج واتشينغ» (المشاهدة المفرطة لمحتوى ترفيهي أو إعلامي معيّن) وتقلبات عملة بيتكوين الرقمية.

- «ديزني +» تستقطب 14.4 مليون مشترك جديد

وفي مقابلة نقلتها «ديزني +»، قال جون ديماجيو الذي يؤدي بصوته شخصية «بيندر» في النسخة الأصلية من المسلسل إن «كتّاب العمل ينجحون دائمًا في مواكبة الأحداث الراهنة، على غرار (ذي سمبسنز) نوعًا ما».

ويعرض مسلسل «فيوتشوراما» لمدة قياسية على غرار «ذي سمبسنز» رغم النجاح الذي حققه على صعيد النقاد والجمهور.

وكانت محطة فوكس الأميركية أوقفت عرض المسلسل، وهو من نوع الخيال العلمي، مرة أولى العام 2003 بعد بث أربعة مواسم منه، ثم أُعيد عرضه على شكل أفلام عبر «دي في دي»، ثم عبر محطة «كوميدي تشانل»، قبل أن يُعاد وقف بثه مرة أخرى سنة 2013.

وفي فبراير 2022، أعلنت «هولو» التابعة لشركة «ديزني» والحائزة حقوق بث المسلسل في الولايات المتحدة إعادة عرض «فيوتشوراما» بعد توقف طويل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي

«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات

الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني

استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني
السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم...
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس

كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس

اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»

تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناشطون بيئيون يقتحمون مسرحية ضمن مهرجان سالزبورغ
ناشطون بيئيون يقتحمون مسرحية ضمن مهرجان سالزبورغ
ظاهرة «باربنهايمز» تشعل شباك التذاكر الأميركي
ظاهرة «باربنهايمز» تشعل شباك التذاكر الأميركي
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله الشيخ
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله الشيخ
منظمة الإيسيسكو تطلق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية»
منظمة الإيسيسكو تطلق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي...
المزيد
مسلسل «فيوتشوراما» يعود عبر منصة «ديزني»
مسلسل «فيوتشوراما» يعود عبر منصة «ديزني»...
حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب
حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب...
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما ......
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي ......
منظمة الإيسيسكو تطلق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية»
منظمة الإيسيسكو تطلق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي ......
المزيد