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حريق يأتي على تمثال «فينوس» في نابولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 04:42 مساء
حريق يأتي على تمثال «فينوس» في نابولي
النار تشتعل في تمثال «فينوس» بنابولي. (الإنترنت)
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أتى حريق اندلع لأسباب مشبوهة، الأربعاء، على تمثال «فينوس الخِرَق» في مدينة نابولي الإيطالية، على ما أفادت السلطات، وهو إحدى أشهر منحوتات مايكل أنجلو بيستوليتو. وكانت هذه المنحوتة التي تمثّل إلهة الجمال والحب والخصوبة الرومانية، وأمامها كومة كبيرة من الملابس الملونة الملقاة على الأرض، موجودة في الهواء الطلق بالقرب من مبنى البلدية، حيث وُضعت قبل أسبوعين فحسب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا، غايتانو مانفريدي، أن الحريق الذي نشب فجر الأربعاء يندرج ضمن «أعمال العنف التي تجعلنا عاجزين عن الكلام». ونقل مانفريدي عن الفنان بيستوليتو، بعد تواصله معه، شعوره بـ«المرارة لهذا العمل التخريبي الذي سبب له جرحاً معنوياً». 

تتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من «فينوس الخِرَق»، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية والجمال مع مخلفات المجتمع المعاصر. ويُعدّ مايكل أنجلو بيستوليتو (90 عاماً) أحد الممثلين الرئيسيين لحركة «أرتيه بوفيرا» الفنية الإيطالية، وسبق أن عرضت أعماله في نيويورك ولندن وباريس.

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