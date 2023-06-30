محامية تصف كيفن سبيسي بـ«المتنمر الجنسي» خلال محاكمته في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت المحامية كريستين أغنيو أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن الممثل الهوليوودي كيفين سبيسي، الحائز جائزتي أوسكار، الجمعة، بأنه «متنمر جنسي»، مع استمرار محاكمته في لندن في إطار سلسلة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت المحامية كريستين أغنيو، خلال المحاكمة، مستخدمة الاسم الكامل للنجم الأميركي: «كيفن سبيسي فاولر ممثل كثيرون منكم يعرفون ذلك أصلاً»، مضيفة: « إنه ممثل مشهور للغاية، وفاز بعدد من الجوائز، وهو أيضاً، وفق ادعاء النيابة العامة، رجل يعتدي جنسياً على رجال آخرين»، مشيرة إلى أن سبيسي نفى بعض المزاعم، ووصفها بأنها «مختلقة بالكامل». كما أشار إلى أن بعض الاتهامات الأخرى ترتبط بعلاقات «حصلت بالتراضي».

ولفتت أغنيو إلى أن سبيسي، الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي «أميريكن بيوتي» و«ذي يوجوال ساسبكتس»، لم يحترم الحدود الشخصية للأفراد. وزعمت المحامية، في كلمة أدلت بها في افتتاح الجلسة الجمعة، أن سبيسي «رجل يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح. إنه متنمر جنسي».

وتابعت: «طريقته المفضلة في الاعتداء كانت على ما يبدو تتمثل في الإمساك بقوة بالمناطق الحساسة لدى رجال آخرين. في إحدى المرات، ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك». وينفي البالغ 63 عاماً ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق، وسبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بدفع شخص للانخراط في نشاط جنسي من دون موافقته. كما يدفع ببراءته في تهمة أخرى تتمثل في دفع شخص إلى الانخراط في نشاط جنسي يتضمن إيلاجاً من دون موافقته. هذه الجرائم المفترضة ضد أربعة رجال يُمنع الكشف عن هويتهم، بموجب القانون الإنجليزي، حدثت بين عامي 2001 و2013.