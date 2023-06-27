أوسكار فخرية للكوميدي الأميركي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت

القاهرة - بوابة الوسط

تقرر منح المخرج والكوميدي الأميركي ميل بروكس، الذي سيبلغ 97 عامًا هذا الأسبوع، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته، إلى جانب نجوم آخرين بينهم الممثلة أنجيلا باسيت، على ما أعلنت الأكاديمية الهوليوودية أمس الإثنين.

وفاز فيلمه الاستعراضي الشهير «ذي بروديوسيرز» (The Producers) العام 1967، الذي يسخر فيه من هتلر، بجائزة أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي، وفق وكالة فرانس برس.

أوسكار في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقي

هذا المعلّم في السينما الكوميدية في هوليوود هو من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيّمة في مجال الترفيه الأميركي: الأوسكار (في السينما)، إيمي (في التلفزيون)، توني (في المسرح) وغرامي (في الموسيقى).

وسيتسلم بروكس الأوسكار الفخري في حفلة تقام في 18 نوفمبر، إلى جانب الممثلة أنجيلا باسيت. وقد اشتُهرت الممثلة الأميركية البالغة (64 عامًا) بتجسيدها شخصية تينا ترنر في فيلم تناول سيرة المغنية والذي يحمل اسمها العام 1993، ورُشحت مرتين للأوسكار، آخرها هذا العام عن دورها في فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» («Black Panther: Wakanda Forever»).

وعُرفت باسيت بأسلوبها الانتقائي في اختيار الأدوار، وهي أدت دور البطولة في عدد من أفلام الحركة بينها «أولمبوس هاز فالن» و«ميشن إيمباسبل: فال أوت»، إضافة إلى مسلسل الرعب «أميريكن هورر ستوري»، حتى أنها وضعت صوتها على شخصية السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما في «ذي سيمبسنز».

وتُمنح جوائز الأوسكار الفخرية كل عام في مراسم منفصلة عن حفلة الأوسكار التي تقام عادة في مارس.