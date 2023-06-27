  • Alwasat News
Atwasat

أوسكار فخرية للكوميدي الأميركي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 08:49 صباحا
أوسكار فخرية للكوميدي الأميركي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت
السينمائي الأميركي ميل بروكس قرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، في سبتمبر 2014. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

تقرر منح المخرج والكوميدي الأميركي ميل بروكس، الذي سيبلغ 97 عامًا هذا الأسبوع، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته، إلى جانب نجوم آخرين بينهم الممثلة أنجيلا باسيت، على ما أعلنت الأكاديمية الهوليوودية أمس الإثنين.

وفاز فيلمه الاستعراضي الشهير «ذي بروديوسيرز» (The Producers) العام 1967، الذي يسخر فيه من هتلر، بجائزة أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي، وفق وكالة فرانس برس. 

أوسكار في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقي
هذا المعلّم في السينما الكوميدية في هوليوود هو من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيّمة في مجال الترفيه الأميركي: الأوسكار (في السينما)، إيمي (في التلفزيون)، توني (في المسرح) وغرامي (في الموسيقى).

وسيتسلم بروكس الأوسكار الفخري في حفلة تقام في 18 نوفمبر، إلى جانب الممثلة أنجيلا باسيت. وقد اشتُهرت الممثلة الأميركية البالغة (64 عامًا) بتجسيدها شخصية تينا ترنر في فيلم تناول سيرة المغنية والذي يحمل اسمها العام 1993، ورُشحت مرتين للأوسكار، آخرها هذا العام عن دورها في فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» («Black Panther: Wakanda Forever»).

وعُرفت باسيت بأسلوبها الانتقائي في اختيار الأدوار، وهي أدت دور البطولة في عدد من أفلام الحركة بينها «أولمبوس هاز فالن» و«ميشن إيمباسبل: فال أوت»، إضافة إلى مسلسل الرعب «أميريكن هورر ستوري»، حتى أنها وضعت صوتها على شخصية السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما في «ذي سيمبسنز».

وتُمنح جوائز الأوسكار الفخرية كل عام في مراسم منفصلة عن حفلة الأوسكار التي تقام عادة في مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»

الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشكيل وتراث وموسيقى احتفاء بيوم الطفل الأفريقي
تشكيل وتراث وموسيقى احتفاء بيوم الطفل الأفريقي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
بأمر الرئيس الكولومبي فيلم وثائقي عن قصة نجاة 4 أطفال
بأمر الرئيس الكولومبي فيلم وثائقي عن قصة نجاة 4 أطفال
أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ووزيرة الثقافة تكرمه
مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني...
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية...
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران...
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس...
ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة ......
المزيد
أوسكار فخرية للكوميدي الأميركي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت
أوسكار فخرية للكوميدي الأميركي ميل بروكس والممثلة أنجيلا ......
عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي» (فيديو)
عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي» (فيديو)...
إلتون جون يودع محبيه في آخر حفلة موسيقية له ببريطانيا
إلتون جون يودع محبيه في آخر حفلة موسيقية له ببريطانيا...
مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ووزيرة الثقافة تكرمه
مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد ......
أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا ......
المزيد