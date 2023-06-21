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«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 11:52 صباحا
«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية
شعار «فيفندي» خلال لقاء عام للمجموعة في باريس، 19 أبريل 2018. (أرشيفية: أ ف ب)
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توسع مجموعة «كانال +» أنشطتها في آسيا سعيًا إلى جعلها «محركًا» لنموها في المرحلة المقبلة من خلال استحواذها في مقابل 300 مليون دولار على حصة 26.1 في منصة «فيو» (Viu) للبث التدفقي في هونغ كونغ.

ونقل بيان اليوم الأربعاء عن رئيس مجلس إدارة «كانال +» ماكسيم سعدة قوله: «نريد أن نجعل آسيا محرك نمو إضافيًا للمجموعة. استثمارنا في (فيو) خطوة رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف».

مساهم أقلية مهم في (فيو+)
وأوضحت «كانال +» في بيان مشترك مع مجموعة «بي سي سي دبليو» الإعلامية العملاقة في هونغ كونغ أنها ستصبح «مساهم أقلية مهمًا في (فيو+) بفضل استثمار على دفعات بقيمة 300 مليون دولار يشمل دفعة أولى قدرها 200 مليون دولار يتيح للمجموعة الفرنسية امتلاك حصة 26.1% في +فيو+».

ويمكن لـ«كانال +» في مرحلة لاحقة رفع حصتها في «فيو» إلى 51%. ووصفت المجموعة الفرنسية هذا الاستحواذ بأنه «استثمار استراتيجي يعود إلى مكانة +فيو+ المهمة في أسواق البث التدفقي في آسيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا» و«إمكانات نموها القوية في هذه المناطق».

وأظهرت البيانات التي أعلنتها المجموعتان أن عدد مستخدمي «فيو» النشطين شهريًا بلغ في نهاية ديسمبر 2022 نحو 66 مليوناً، في حين بلغ عدد الاشتراكات المدفوعة في خدمتها للبث التدفقي 12 مليونًا.

وتنتمي مجموعة «كانال +» إلى مجموعة «فيفندي» التي حققت إيرادات بلغت 9.6 مليار يورو العام 2022، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. وتضم مجموعة «كانال +» التي يشمل بثها أكثر من 50 دولة 25.5 مليون مشترك في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 16 مليونًا خارج فرنسا القارية.

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