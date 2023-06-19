البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية يوم غد الثلاثاء 20 يونيو ورشة عمل حول فن الخط بمشاركة رئيس النقابة العامة للخطاطين الليبيين أ. إبراهيم محمد المصراتي. وستشمل محاور الورشة التعريف بأدوات الكتابة والمحبرة وكيفية إعدادها، خط الثلث والتعريف به وفيم يُستخدم، إضافة إلى شرح كتابة الحروف المفردة ثم المركبة وتولد الحروف منها وميزاتها بحسب التقعيد الصحيح.

- إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس.

- إبراهيم المصراتي: إهمالنا الخط العربي أنتج فوضى بصرية.

وتستهدف الورشة مشاركة طلبة المرحلة الثانوية وطلبة المرحلة الجامعية وطلبة الدراسات العليا والمعلمين والبحّاث والمهتمين.

رئيس النقابة العامة للخطاطين الليبيين أ. إبراهيم محمد المصراتي هو عضو مؤسس بالاتحاد العالمي للخط العربي والزخرفة، وعضو مشارك في الملتقى العالمي لخطاطي المصحف الشريف، وعضو مشارك في كتابة أكبر مصحف في العالم (مصحف الشام)، كما كتب المصحف الشريف كاملا لمؤسسة محبي الشيخ عبدالسلام الأسمر.

