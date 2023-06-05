أحدث أفلام الرجل العنكبوت يتصدر شباك التذاكر ويحقق 120 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر أحدث أفلام الرجل العنكبوت «سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس» شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حاليا، 120 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، في انطلاقة ناجحة بصورة خاصة وأداء أفضل من الجزء السابق بحسب «فرانس برس».

«سبايدر مان» يواصل تصدره لشباك التذاكر

وحل في المركز الثاني فيلم «ذي ليتل مرميد» من استوديوهات «ديزني» مع إيرادات بلغت 40.6 مليون دولار، في حين كان تصدر هذا العمل شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ويستند الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعود إلى العام 1989 وتدور أحداثها في محيط جزيرة خيالية في منطقة البحر الكاريبي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ويتناول العمل قصة حورية البحر آرييل (18 عاما) تؤدي دورها هالي بيلي التي هي أصغر بنات الملك تريتون خافيير باردم السبع الذي يحكم البحار من مملكته الموجودة تحت الماء.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «ذي بوغيمان» وهو فيلم رعب يستند إلى أحد كتب الأميركي ستيفن كينغ، مع تحقيقه إيرادات بـ12.3 مليون دولار.

وأتى في المرتبة الرابعة فيلم «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» مع تحقيقه 10.2 ملايين دولار.

وحل خامسا في الترتيب فيلم «فاست إكس» أحدث أفلام سلسلة «فاست أند فيريوس»، مع 9.2 مليون دولار كعائدات.

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وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- «ذي سوبر ماريو براذرز موفي» (3.4 ملايين دولار).

7- «أباوت ماي فاذر» (2.1 مليون دولار).

8- «ذي ماشين» (1.8 مليون دولار).

9- «يو هرت ماي فيلينغز» (770 ألف دولار).

10- «قندهار» (765 ألف دولار).