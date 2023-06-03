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وفاة الفرنسي فيليب بوتزو دي بورغو مُلهِم فيلم «إينتوشابل»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 10:09 صباحا
وفاة الفرنسي فيليب بوتزو دي بورغو مُلهِم فيلم «إينتوشابل»
فيليب بوتزو دي بورغو خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي، 2 ديسمبر 2011. (أرشيفية: أ ف ب)
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توفي عن 72 عاما رجل الأعمال الفرنسي المصاب بالشلل الرباعي فيليب بوتزو دي بورغو، الذي ألهمت قصته فيلم «إينتوشابل» (Intouchables)، على ما أفاد أحد مخرجي هذا الشريط الذي يُعد أحد أنجح أعمال السينما الفرنسية، واقتُبس منه فيلم «ذي أبسايد» الأميركي.

وأبلغ إريك توليدانو، الذي تولى مع أوليفييه نَكاش إخراج «إينتوشابل» العام 2011، وكالة «فرانس برس» أن دي بورغو «توفي الليلة الماضية في مراكش».
ووصف المخرج وفاة دي بورغو بأنها «صدمة» و«مدعاة حزن كبير».

عُرض «إينتوشابل» في نحو 50 دولة،
واستقطب في فرنسا نحو 20 مليون مشاهد، وحقق نجاحاً كبيراً في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا، واقتُبس منه فيلم أميركي بعنوان «ذي أبسايد» من بطولة براين كرانستون وكيفن هارت.

ويتحدر فيليب بوتزو دي بورغو من عائلة كورسيكية كانت سابقا من طبقة النبلاء، وكان يتولى إدارة شركة «بومري» لإنتاج الشامبانيا. وقد تعرض العام 1993 لحادث خلال ممارسته الطيران المظلي، وأصيب جرّاءه بالشلل الرباعي.

وروى في كتاب، أصدره العام 2001 في فرنسا، كيفية خروجه من اكتئابه بفضل مساعده الحياتي عبدالياسمين سيلو. واقتُبس من هذه القصة العام 2011 فيلم «إينتوشابل» الذي يجسّد فيه الممثلان الفرنسيان فرنسوا كلوزيه وعمر سي شخصيتي دي بورغو ومساعده، ونالا عن دوريهما جائزة سيزار لأفضل ممثل العام 2012.

وكتب عمر سي، بطل مسلسل «لوبين»، عبر صفحته على شبكة «إنستغرام»، معلقا على وفاة دي بورغو: «ستبقى إلى الأبد في قلوبنا».

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