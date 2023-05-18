رحيل رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس

القاهرة - بوابة الوسط

توفي رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس في محل إقامته بأستراليا، الذي يعد أحد كبار المبدعين في هذا النوع من الفن خلال القرن الماضي.

ولد الفنان الراحل بمحافظة بني سويف جنوب البلاد، ودرس بكلية الفنون الجميلة في منطقة الزمالك بالعاصمة القاهرة في الخمسينيات، ثم جاءت بدايته المهنية في مجلة «روزاليوسف»، التي أسهمت في صقل موهبته عبر التواصل مع الفنانين والكتاب في تلك الحقبة المهمة من تاريخ مصر، كما حكى في حوار سابق مع مجلة «صباح الخير»، التي يعد أحد مؤسسيها بعد ذلك.

وترك رجائي إرثا كبيرا من أعماله على أغلفة وأوراق أعداد «روزاليوسف» و«صباح الخير»، إذ عبرت رسوماته عن قضايا اجتماعية وسياسية عديدة، وخلدت أحداثا مهمة ومنها كاريكاتير لمجلس قيادة ثورة يوليو 1952، كما رسم بريشته كبار رواد الثقافة والفن المصريين خلال تلك منتصف القرن الماضي مثل كوكب الشرق أم كلثوم والأديب نجيب محفوظ وشخصيات سياسية بارزة كالكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وأيضا الشاعر أحمد فؤاد نجم والكاتبة والمفكرة نوال السعداوي.

قرار الهجرة

لكن شغف آخر غير الكاريكاتير كان ينمو بداخل رجائي، الذي يقول إنه منذ الصغر «تطلع لرؤية دول العالم»، حتى أتيحت له الفرصة في العام 1962 بينما كان يعمل في «صباح الخير»، وتوجه في رحلة إلى هونغ كونغ، وأيضا اليابان حيث التحق في إحدى كليات الفنون الجميلة لدراسة فن الطباعة على الخشب، وبالفعل بقي في اليابان بعد مشقة للموافقة على طلبه من جهة عمله، ثم التقى هناك بفتاة أسترالية وتزوجها، لينتقل معها إلى أستراليا ويستقر فيها طيلة 50 عاما، وتأخذ حياته مسارا آخر.

وفي أستراليا، وجد ونيس عملا في أكبر مستشفيات الأمراض النفسية في ولاية غرب أستراليا، التي كانت تبحث عن فنان ليؤسس وحدة العلاج باستخدام الفن، وهو ما نجح فيه بالفعل، وكان ذلك في العام 1969، وقرر ترك الفن وتكريس نفسه للعناية بالمرضى طيلة مدة عمله التي امتدت أكثر من 25 عاما.

ولم يستطع أن يبتعد رجائي تماما عن فن الكاريكاتير، فظل يراسل مجلة «صباح الخير» وينشر فيها أعماله حتى حقبة التسعينيات، كما يقول في الحوار المنشور بالمجلة العام 2021، قبل أن يتوقف وتنقطع علاقته بها وأيضا بـ«روزاليوسف» تماما في العام 1998.

رسام الكاريكاتير رجائي ونيس، (أرشيفية: الإنترنت)

رسم كاريكاتير للفنان رجائي ونيس، (صفحته الشخصية على فيسبوك)