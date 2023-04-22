وفاة الفنان السوري محمد قنوع

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، اليوم السبت، الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما. واكتفت نقابة الفنانين السورية بنعي الفنان الراحل دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

وقالت في نعيها :«نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل».

واستهل قنوع مسيرته الحافلة مع النجم السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك الحين، شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا»، إلى جانب أعمال أخرى. وبرز الفنان الراحل أيضا من مسلسل «باب الحارة» الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور «سعيد الحميماتي». وشارك قنوع في مسلسل العربجي الذي أذيع خلال شهر رمضان المبارك وقدم خلاله شخصية «شومان».

ونشر قنوع، الجمعة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، في ذكرى وفاة والده، قائلا: «يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة».