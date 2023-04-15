«بلوندي» و«بلينك-182» في اليوم الأول لمهرجان كوتشيلا

القاهرة - بوابة الوسط

احتشد الآلاف من محبي الموسيقى أمس الجمعة في وادي كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأميركية لحضور أولى حفلات المهرجان الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، وأبرزها تلك التي أحيتها فرقتا «بلوندي» و«بلينك-182» ونجم الريغيتون المغني باد باني.

وتشكل فرقة الكاي-بوب الكورية الشهيرة «بلاك بينك» ومغني «آر أند بي» فرانك أوشن، أبرز نجوم دورة 2023 من المهرجان الذي يمتد أسبوعين كل سنة وسط صحراء كاليفورنيا، ويشكّل عادةً باكورة مهرجانات الصيف الموسيقية.

وبات باد باني (29 عاماً) الذي يحظى بـأكبر نسب استماع في العالم على منصات البث التدفقي، أول فنان ناطق بالإسبانية من أميركا اللاتينية بين نجوم المهرجان، وقد غنّى عدداً من أغنياته، ووجه تحية إلى رواد الريغيتون من دول البحر الكاريبي. وتخللت عرضه لوحات راقصة، ومساهمة من المغني بوست مالون.

وأعرب باد باني عن سروره بالحضور البارز هذه السنة للاتينيين، وقال «لم يقف أي شخص مثلي على أعلى المنصة من قبل». كذلك شملت حفلات الجمعة فرقة «بلينك-182» التي يجتمع أعضاؤها الأساسيون في حفلة مشتركة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، وهم ترافيس باركر ومارك هوبوس وتوم ديلونج.

حفلة فرقة «بلوندي»

وتضمّن البرنامج حفلة لفرقة «بلوندي» شارك فيها عازف الغيتار تايل رودجرز، وأخرى للنجمة البلجيكية أنجيل رافقتها فرقة راقصون وراقصات، وثالثة للمغنية والملحنة الأميركية بيكي جي (ريبيكا ماري غوميز).

وبالإضافة إلى باد باني وبيكي جي، كان بين اللاتينيين في كوتشيلا مغني الراب البورتوريكي إيلادو كارليون، وفرقة «لوس فابولوس كاديلاكس» الأرجنتينية والمغنية الأميركية الكولومبية الأصل كالي يوتشيس التي فازت بجائزة «غرامي» عام 2021.

وللمرة الأولى، لم يلحظ مهرجان كوتشيلا هذه السنة بين نجومه أي فنان أبيض.