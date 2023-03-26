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مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 02:47 مساء
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
صورة وزعتها وزارة الآثار المصرية تظهر رؤوس كباش محنطة اكتُشفت حديثا، 25 مارس 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مصر الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود إلى العصر البطلمي في معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس الأثرية (جنوب البلاد).

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، في بيان إن هذا الكشف الذي حصل بإشراف فريق من علماء الآثار الأميركيين من جامعة نيويورك، «يزيح الستار عن تفاصيل مهمة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به»، ما يسهم بشكل كبير في معرفة ما شهده من حياة لأكثر من ألفي عام، منذ الأسرة السادسة الفرعونية (بين 2374 و2140 قبل الميلاد) حتى العصر البطلمي (323 إلى 30 قبل الميلاد)، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى اكتشاف عدد كبير من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش، منها «مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان التي عُثر عليها موضوعة في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثا داخل المنطقة الشمالية للمعبد» القريب من مدينة سوهاج (جنوب مصر).

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وقال أستاذ الآثار سامح إسكندر، رئيس البعثة المسؤولة عن هذا الكشف، إن هذه الكباش المحنطة «تدل على ممارسة عبادة غير مسبوقة للكباش في أبيدوس خلال فترة العصر البطلمي، وربما تشير إلى أن تقديس الملك رمسيس الثاني في أبيدوس ظل بعد وفاته لألف عام».

وإضافة إلى الحيوانات المحنطة، اكتُشف مبنى ضخم يعود إلى عصر الأسرة السادسة، ويتميز بجدرانه السميكة الضخمة التي يبلغ عرضها نحو خمسة أمتار، حسب بيان وزارة الآثار.

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