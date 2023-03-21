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أعمال تحتفي بالجمال في «دعوب جاليري»

طرابلس - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 11:25 صباحا
أعمال تحتفي بالجمال في «دعوب جاليري»
الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
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افتتح الفنان التشكيلي جمال دعوب، الإثنين، معرضه الشخصي «دعوب جاليري للفنون» في مقره الكائن بالسياحية، شاملا مجموعة من الأعمال المحتفية بالبيئة والتراث.

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وعلى نحو خاص تركز اللوحات على البعد الجمالي كما في بورتريهات الخيول، أو السيدة الملتحفة بالزي، كذلك نماذج للسيارات الكلاسيكية والتي يعتبرها الفنان كاستراحة لالتقاط الأنفاس حال الانتقال من فكرة إلى أخرى.

يمزج دعوب في لوحاته أيضا خصائص اللون مع المادة بمسحة تسمح لخيال المتلقي بتصور الجزء المختبئ خلفها.

كذلك استدراج عناصر الحركة للجسم وتفريغ الحيز من أي إشارة، بخلاف المادة الهدف بغية جذب الانتباه إليها.

من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
من معرض الفنان جمال دعوب (بوابة الوسط)
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