قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»

القاهرة - بوابة الوسط

أُطلق البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»، وهو أول فيلم عربي يجرى تصويره وعرضه بتقنية 3D، تمهيدا لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن «عزالدين» الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وفقا لبيان.

يظهر البوستر التشويقي بتصميم مميز يوحي بالغموض والإثارة حيث يغلب عليه اللون الأزرق ويظهر القصر في عمق الصورة بينما يظهر «عزالدين» على الباب مستعدا للدخول، أما عنوان الفيلم فيأتي باللون الأحمر مع تصميم للرقم 13 في صورة مقص تنتشر على سلاحه قطرات الدماء الحمراء.

- أحمد داود في مول أركاديا بـ«122»

فيلم «يوم 13» من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبدالمغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج شركة «أوسكار» للتوزيع ودور العرض لصاحبها لؤي عبدالله.