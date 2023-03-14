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القضاء الفرنسي يثبّت قرار الإفراج عن بيار بالماد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:39 مساء
القضاء الفرنسي يثبّت قرار الإفراج عن بيار بالماد
القضاء الفرنسي يثبّت قرار الإفراج عن بيار بالماد (الإنترنت)
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ثبّت القضاء الفرنسي، الثلاثاء، قرار الإفراج عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد تحت إشراف قضائي، بعدما تسبب في العاشر من فبراير في حادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين.

وأشارت النيابة العامة في بيان، عقب قرار أصدرته محكمة الاستئناف في باريس، إلى أن الفكاهي البالغ 54 سنة «ممنوع من مغادرة المستشفى» حيث يقبع حاليا، وفق «فرانس برس».

وبالماد مودَع رهن الإقامة الجبرية منذ 27 فبراير، إلا أنه لم يدخل فعليا السجن، بل احتُجز على سرير المستشفى الذي يتلقى علاجه فيه.

وكان بالماد قد تقدم بطلب للإفراج عنه، إلا أنّ استئنافا من النيابة العامة أفضى إلى تعليق هذا القرار.

وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ أن صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مساء العاشر من فبراير، مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب باريس.

- الإفراج عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد تحت الرقابة القضائية

وتسبب الحادث المروري بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاما، وابنه ذو السنوات الست، وشقيقة زوجته البالغة 27 عاما، والتي كانت حاملا في شهرها السادس، لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن بالماد اعترف بأنه تناول الكوكايين والمخدرات الصناعية قبل القيادة. وكان بالماد قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات.

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