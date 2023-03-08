الإفراج عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد تحت الرقابة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، بالإفراج تحت الرقابة القضائية عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد المودَع رهن الإقامة الجبرية منذ 27 فبراير، عقب تسببه في حادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين، حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وكان بالماد (54 عاما) الذي دخل المستشفى عقب الحادث الذي تسبب به في العاشر من فبراير في منطقة باريس، قد أصيب في 26 فبراير بجلطة دماغية، قد حُبس احتياطيا هناك.

وأمر قاضي التحقيق في مولان بمنطقة باريس والمكلف بالتحقيق بالحادث، الإثنين، بالإفراج عن الفكاهي إلا أن استئنافا من النيابة العامة أفضى إلى تعليق هذا القرار. وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في باريس قررت، الثلاثاء، «عدم تمديد فترة احتجازه وأمرت بالإفراج عنه».

وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ أن صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مساء العاشر من فبراير الحالي مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب باريس.

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وتسبب الحادث المروري في إصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاما، وابنه ذو السنوات الست، وشقيقة زوجته البالغة 27 عاما، والتي كانت حاملا في شهرها السادس، لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن بالماد اعترف بأنه تناول الكوكايين والمخدرات الصناعية قبل القيادة. وكان بالماد قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات.