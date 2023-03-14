  • Alwasat News
Atwasat

محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 11:40 صباحا
محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)
بوستر أغنية محمد عطية «آلة الزمن» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرح الفنان المصري محمد عطية خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «آلة الزمن» المصورة على طريقة الفيديو كليب في لبنان.

وشرح عطية «آلة الزمن» أنها مستوحاة من نتاج ثلاثة أعمال مقربة إلى قلبه وهم «Eternal sunshine of the spotless mind» و1Q84» (Haruki Murakami)» وletters to milena» (franz Kafka)»، وفقا لبيان.

وتابع، قائلا: «تلاشت الخطوط الفاصلة بين تلك الأعمال فاشتبكت الأحداث والشخصيات والأماكن بطريقة لم أستطع التعبير عنها إلا من خلال تلك الكلمات بطل واحد يتجسد في ثلاث شخصيات (جول/ كافكا/ تنجو) وبطلة واحدة في جسد ثلاث سيدات (كلمانتين/ ميلينا/ أومامه)».

وأضاف «في خيالي يتحدث جول إلى كلمانتين مستخدما رسائل كافكا إلى ميلينا ساعيا طوال الوقت لنسيان حبها.. ذلك الحب الذي قدر له استحالة تحقيق نهايته السعيدة على أرض الواقع وبعد أن ضرب اليأس جسده النحيل وفقد الأمل في النسيان قرر أن يذهب إلى (ساحر الجنوب/ دكتور هاورد) الذي ظهر في خيالي بصورة الزعيم من رواية موراكامي بطقوسه الغريبة ليطلب منه أن يمحو قصة حبه من ذاكرته.. هنا عالم موراكامي، حيث تنزف الجراح دماء حقيقية وحيث يكون الألم حقيقي والخوف كذلك والقمر البازغ في السماء ليس قمرا من ورق إنه أو أنهما قمران حقيقيان، وأثناء محاولة النسيان يقرر أنه لا يريد ذلك بل يريد لحبهما أن يبقى في ذاكرته فيبدأ فالهروب من خريطة محو الذاكرة التي وضعها له ساحر الجنوب.. وأثناء الهروب يستخدم جملة واحدة يظل يعيدها مرارا وتكرارا وهي (فأنت تنتمين إلي، حتى ولو قدر ألا أراك ثانية على الإطلاق.. فأنت تنتمين إلي، حتى ولو قدر لي ألا أراك ثانية على الإطلاق)».

محمد عطية يشارك كارين رزق الله بطولة «روح»

«آلة الزمن» كلمات وألحان محمد عطية وتوزيع وميكس وماستر زووم وإنتاج محمد علام (كيوب ميوزيك) وإخراج لميس جعفر، وجرى طرحها منذ قليل على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
المروج يتوج بكأس الاتحاد الليبي لكرة اليد

المروج يتوج بكأس الاتحاد الليبي لكرة اليد
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
إسرائيل تفرج عن «شيخ الأسرى» الفلسطينيين

إسرائيل تفرج عن «شيخ الأسرى» الفلسطينيين
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
«الصحة»: إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمرة الأولى في مستشفى عام

«الصحة»: إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمرة الأولى في مستشفى عام
جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر ...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
ميشيل يو تدخل تاريخ السينما من باب «الأوسكار»
ميشيل يو تدخل تاريخ السينما من باب «الأوسكار»
مودي: الهند سعيدة للغاية وفخورة بفوزها بجائزتَي «أوسكار»
مودي: الهند سعيدة للغاية وفخورة بفوزها بجائزتَي «أوسكار»
فوز برندان فرايزر بـ«الأوسكار» يعيده إلى الواجهة الهوليوودية
فوز برندان فرايزر بـ«الأوسكار» يعيده إلى الواجهة الهوليوودية
تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان
تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
المزيد
محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)
محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)...
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام ......
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة ......
تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان
تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان...
فوز برندان فرايزر بـ«الأوسكار» يعيده إلى الواجهة الهوليوودية
فوز برندان فرايزر بـ«الأوسكار» يعيده إلى الواجهة الهوليوودية...
المزيد