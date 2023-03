محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان المصري محمد عطية خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «آلة الزمن» المصورة على طريقة الفيديو كليب في لبنان.

وشرح عطية «آلة الزمن» أنها مستوحاة من نتاج ثلاثة أعمال مقربة إلى قلبه وهم «Eternal sunshine of the spotless mind» و1Q84» (Haruki Murakami)» وletters to milena» (franz Kafka)»، وفقا لبيان.

وتابع، قائلا: «تلاشت الخطوط الفاصلة بين تلك الأعمال فاشتبكت الأحداث والشخصيات والأماكن بطريقة لم أستطع التعبير عنها إلا من خلال تلك الكلمات بطل واحد يتجسد في ثلاث شخصيات (جول/ كافكا/ تنجو) وبطلة واحدة في جسد ثلاث سيدات (كلمانتين/ ميلينا/ أومامه)».

وأضاف «في خيالي يتحدث جول إلى كلمانتين مستخدما رسائل كافكا إلى ميلينا ساعيا طوال الوقت لنسيان حبها.. ذلك الحب الذي قدر له استحالة تحقيق نهايته السعيدة على أرض الواقع وبعد أن ضرب اليأس جسده النحيل وفقد الأمل في النسيان قرر أن يذهب إلى (ساحر الجنوب/ دكتور هاورد) الذي ظهر في خيالي بصورة الزعيم من رواية موراكامي بطقوسه الغريبة ليطلب منه أن يمحو قصة حبه من ذاكرته.. هنا عالم موراكامي، حيث تنزف الجراح دماء حقيقية وحيث يكون الألم حقيقي والخوف كذلك والقمر البازغ في السماء ليس قمرا من ورق إنه أو أنهما قمران حقيقيان، وأثناء محاولة النسيان يقرر أنه لا يريد ذلك بل يريد لحبهما أن يبقى في ذاكرته فيبدأ فالهروب من خريطة محو الذاكرة التي وضعها له ساحر الجنوب.. وأثناء الهروب يستخدم جملة واحدة يظل يعيدها مرارا وتكرارا وهي (فأنت تنتمين إلي، حتى ولو قدر ألا أراك ثانية على الإطلاق.. فأنت تنتمين إلي، حتى ولو قدر لي ألا أراك ثانية على الإطلاق)».

«آلة الزمن» كلمات وألحان محمد عطية وتوزيع وميكس وماستر زووم وإنتاج محمد علام (كيوب ميوزيك) وإخراج لميس جعفر، وجرى طرحها منذ قليل على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.