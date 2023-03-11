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اثنتان من جوائز «الأوسكار الساخرة» للنجم توم هانكس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 04:44 مساء
اثنتان من جوائز «الأوسكار الساخرة» للنجم توم هانكس
الممثل الأميركي توم هانكس في مدينة كان الفرنسية في 26 مايو 2022 (أ ف ب)
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نال توم هانكس الحائز على جائزتي أوسكار، السبت، مثلهما من جوائز «راتزي»، النسخة الساخرة من الأوسكار الخاصة بـ«أسوأ» أعمال في هوليوود.

واعتبر القائمون على جوائز «راتزي» أن النجم السينمائي الأميركي قدّم أسوأ أداء في العام في دور ثانوي، حيث لعب دور مدير أعمال إلفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية «إلفيس».

- ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

وحظي الفيلم بإشادة من النقاد، إذ نال ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما يشمل فئة أفضل ممثل لأوستن بتلر، الذي يلعب دور «ملك» موسيقى الروك أند رول، وفق «فرانس برس».

لكنّ أداء توم هانكس لم يحظ بالإعجاب نفسه، إذ لم يرحم النقاد النجم الذي تم تغيير مظهره في الفيلم باستخدام مواد اصطناعية اعتُبرت نافرة للغاية، لتجسيد شخصية الكولونيل توم باركر.

كما مُنحت جائزة «راتزي» في فئة «أسوأ ثنائي على الشاشة» لتوم هانكس و«وجهه المحشو باللاتكس (ولهجته السخيفة)».

وأفلت الممثل على الأقل من الفوز في فئة أسوأ ممثل في العام، والذي تم ترشيحه أيضا لها.

جزائز «راتزي»
كما اعتبر القائمون على «راتزي» أن مشاركته في نسخة ديزني الجديدة من فيلم «بينوكيو»، حيث يؤدي دور جيبيتو، أقل سوءا من تمثيل جاريد ليتو، «الضيف الدائم» على هذه الجوائز، في فيلم «موربيوس».

وحصل فيلم «بلوند»، وهو سيرة ذاتية عن مارلين مونرو، على جائزة أسوأ فيلم في العام.

وأُطلقت «جوائز غولدن راسبيري»، الاسم الرسمي لـ«راتزي»، في غرفة جلوس في لوس أنجليس العام 1981 من جانب طلاب سابقين في السينما وعاملين في القطاع السينمائي في هوليوود.

وتُمنح هذه الجوائز تقليديا في اليوم الذي يسبق منح جوائز الأوسكار.

وفيما اعتادوا على مر السنوات الماضية على السخرية من النخبة في هوليوود، أظهر القائمون على «راتزي» روح سخرية ذاتية هذه المرة من خلال منح أنفسهم جائزة لترشيحهم ممثلة بالكاد خرجت من مرحلة الطفولة.

سحب ترشيح رايان كيرا
وكان منظمو «راتزي» قد سحبوا الشهر الماضي ترشيح رايان كيرا أرمسترونغ، التي كانت تبلغ آنذاك 12 عاما، لدورها في «فاير ستارتر».

وقال المنظمون الذين قدموا الجوائز السبت، إنهم نالوا هذه الجائزة «بجدارة» بدلا من النجمة اليافعة التي رُشحت في فئة أسوأ ممثلة.

وهذه ليست أول زلة لهم. ففي العام الماضي، أنشأت «راتزي» فئة مخصصة لأسوأ أداء قدمه بروس ويليس بسبب أدائه الذي وُصف بأنه مخيب للآمال في أفلام كثيرة في العام السابق.

وسحب المنظمون الجائزة بعد أن أعلنت عائلة الممثل أنه يعاني من ضعف في قدراته الإدراكية، والذي حُدد أخيرا بأنه شكل مستعصٍ من الخرف.

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